İHA'nın haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yurt içindeki terörist sayısı 600'ün altına düştü." dedi.
- BIST 96.142
- Altın 287,044
- Dolar 5,8224
- Euro 6,4659
- İstanbul 31 °C
- Ankara 31 °C
- BAKAN SOYLU'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!
- ÇAYCI HÜSEYİN'DEN "ÖLMEDİM" AÇIKLAMASI!
- ABDULLAH GÜL'LE İLGİLİ YENİ İDDİA!
- İSTANBUL'DAN GÖNDERİLEN MÜLTECİ SAYISI BELLİ OLDU!
- ERZURUM'UN ARDINDAN, KÜTAHYA'DA DA DEPREM!
- BEKLENEN S-400 FÜZELERİ ANKARA'DA!
- ERDOĞAN, RUSYA'DAN MESAJ VERDİ!
- İŞ BANKASI'NDA İSTİFA DEPREMİ!
- RUHANİ'DEN SERT YAPTIRIM AÇIKLAMASI!
- İBB, TÜRGEV'E YARDIMI KESTİ!
- ERZURUM'DA DEPREM!
- PKK'YA KIRAN OPERASYONU SÜRÜYOR!
- DOĞUM YARDIMI ALACAKLAR DİKKAT!
- FETÖ'YE BÜYÜK OPERASYON!
- EGE DENİZİ'NDE DEPREM!
BAKAN SOYLU'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!
İHA'nın haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yurt içindeki terörist sayısı 600'ün altına düştü." dedi.
Etiketler: Bakab, Süleyman Soylu, PKK, Terör, Açıklama
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
BAKAN SOYLU'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!İHA'nın haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yurt içindeki terörist sayısı 600'ün altına düştü." dedi.
ÇAYCI HÜSEYİN'DEN "ÖLMEDİM" AÇIKLAMASI!Hakkında sık sık "öldü" haberleri çıkan tiyatro ve dizi oyuncusu Alpaslan Özmol; namı değer "Çaycı Hüseyin", ölmediğini ispat etmek için basın açıklaması yaptı.
ABDULLAH GÜL'LE İLGİLİ YENİ İDDİA!Yeni Parti çalışmaları hız kesmeden devam ederken, Ankara kulislerinde, Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Diyarbakır'da miting yapıp yapmayacağı gündemi meşgul ediyor.
İSTANBUL'DAN GÖNDERİLEN MÜLTECİ SAYISI BELLİ OLDU!İstanbul Valiliği, düzensiz göçle gelen 16 bin 423 kaçak göçmenin Geri Gönderme Merkezleri'nin bulunduğu illere sevk edildiğini açıkladı.
ERZURUM'UN ARDINDAN, KÜTAHYA'DA DA DEPREM!Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, Richter ölçeğine göre saat 10.01'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
VİDEO GALERİ
- 14:00 - BAKAN SOYLU'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!
- 13:45 - ÇAYCI HÜSEYİN'DEN "ÖLMEDİM" AÇIKLAMASI!
- 13:22 - ABDULLAH GÜL'LE İLGİLİ YENİ İDDİA!
- 13:04 - İSTANBUL'DAN GÖNDERİLEN MÜLTECİ SAYISI BELLİ OLDU!
- 13:00 - ERZURUM'UN ARDINDAN, KÜTAHYA'DA DA DEPREM!
- 12:55 - BEKLENEN S-400 FÜZELERİ ANKARA'DA!
- 12:47 - ERDOĞAN, RUSYA'DAN MESAJ VERDİ!
- 12:29 - İŞ BANKASI'NDA İSTİFA DEPREMİ!
- 12:25 - RUHANİ'DEN SERT YAPTIRIM AÇIKLAMASI!
- 12:18 - İBB, TÜRGEV'E YARDIMI KESTİ!
- 12:15 - ERZURUM'DA DEPREM!
- 12:03 - PKK'YA KIRAN OPERASYONU SÜRÜYOR!
- 11:56 - DOĞUM YARDIMI ALACAKLAR DİKKAT!
- 11:52 - FETÖ'YE BÜYÜK OPERASYON!
- 11:41 - EGE DENİZİ'NDE DEPREM!
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim