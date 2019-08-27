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SON DAKİKABAKAN SOYLU'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

BAKAN SOYLU'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

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BAKAN SOYLU'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!
İHA'nın haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yurt içindeki terörist sayısı 600'ün altına düştü." dedi.

İHA'nın haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yurt içindeki terörist sayısı 600'ün altına düştü." dedi.

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