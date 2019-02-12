  • BIST 101.646
  • Altın 222,034
  • Dolar 5,2766
  • Euro 5,9559
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAMarmara ile Kuzey Ege kıyılarında fırtına uyarısı

Bakan Soylu'dan Narkotik açıklaması

»
Bakan Soylu'dan Narkotik açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim İstanbul’daki polislerimiz bir işi daha yaptılar. Sabahleyin 2 ton esrar yakaladılar. Öte yandan Bursa’da da 4 bin polisle operasyon yapıldı. Orada da 200 tane torbacı kıskıvrak yakalandı” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim İstanbul’daki polislerimiz bir işi daha yaptılar. Sabahleyin 2 ton esrar yakaladılar. Öte yandan Bursa’da da 4 bin polisle operasyon yapıldı. Orada da 200 tane torbacı kıskıvrak yakalandı” ifadesinde bulundu. (Kaynak : sacitaslan)

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çankırı'da 4.7 büyüklüğün de deprem13 Şubat 2019 Çarşamba 11:32
  • Ozan Arif Hayatını kaybetti13 Şubat 2019 Çarşamba 11:29
  • Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında fırtına uyarısı13 Şubat 2019 Çarşamba 11:26
  • Dünya'nın gözü bu zirvede13 Şubat 2019 Çarşamba 10:35
  • Yediz bebek dünya'ya getirdi12 Şubat 2019 Salı 16:17
  • Bakan Soylu'dan Narkotik açıklaması12 Şubat 2019 Salı 16:14
  • Gaziantep'te metan gazı bomba gibi patladı12 Şubat 2019 Salı 16:12
  • "Böyle belediye başkanı lazım"12 Şubat 2019 Salı 16:04
  • Yaman Taciroğlu ve İlyas Sinan Furat Bim'e kokmuş yumurta satıyor12 Şubat 2019 Salı 15:49
  • FETÖ'nün hedefi TSK'daki Aleviler12 Şubat 2019 Salı 15:40
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim