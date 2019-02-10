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Bakan Soylu açıkladı: Çöken binada 21 kişi hayatını kaybetti

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Bakan Soylu açıkladı: Çöken binada 21 kişi hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken binada 21 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali  Yerlikaya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve AFAD Başkanı Mehmet  Güllüoğlu ile kriz merkezinde yaptığı açıklamada, olayın gerçekleştiği andan  itibaren zamana karşı yarışıldığını anlattı.

"Sayın Valimizin ilk açıklaması binada adrese dayalı kayıt sisteminde  43 kişinin yaşadığına yönelikti. Ama bilgilerimiz bir taraftan misafirlerin  olduğu bir taraftan orada adrese dayalı kayıt sisteminde bulunup da başka yerde  yaşadığı teyit edilen sonuçlar oldu." diyen Soylu, özellikle rakam vermekten  kaçındıklarını ama ilk dakikadan itibaren rakamı bildiklerini, 1 veya 2 kişiyle  ilgili tereddütler olduğunu kaydetti.Enkazda 34 kişi olduğunu düşündüklerini, 1 kişi dışında 34 rakamını  tespit ettiklerini dile getiren Soylu, şöyle konuştu:

"Volkan Balta, camcı olan kardeşimizin tam o anda orada olduğunu  öğrendik. Aynı zamanda aşağıdaki dükkanda da 1 veya 2 kişinin olabileceği  konusunda bir değerlendirme vardı. Nihayetinde bugün itibariyle de bu 34 kişinin  dışında 1 kişiye daha ulaştık. O da Orta Asya kökenli, kimliği tarafımızca  bilinen ama henüz teyit edemediğimiz için sizinle paylaşamayacağımız ülkemizde  yaşayan bir misafir. O açıdan 14 kişiyi yaralı olarak arkadaşlarımız çıkardılar.  21 kişiyi maalesef canlı çıkarmak nasip olmadı, bütün gayretlere, bütün  çalışmalara rağmen onları kaybettik."

Hayatını yitirenlere rahmet, ailelerine, millete sabır dileyen Soylu,  "En son çıkardığımız kişiler de Kanbur ailesinden. Şeyma Kanbur, Zehra Kanbur ve  Ali Bilal Kanbur. Göçük altında olduğunu tahmin ettiğimiz 35 kişi vardı ve bu 35  kişiye de böylece ulaşmış olduk. Ancak arama kurtarma çalışmalarımız aynı  anlayışla devam edecek. Zemine kadar ineceğiz. Her türlü ihtimale karşı  çalışmaların devam etmesi konusunda arkadaşlarımızla görüş birliğine vardık."  diye konuştu.

"En alt noktaya inene kadar bir daha bir kişiyle karşılaşmayız umudu  içerisindeyiz." ifadelerini kullanan Soylu, tüm arama kayıtlarına ve kayıp  ihbarlarına baktıklarını, herhangi bir şeyin söz konusu olmadığını vurguladı.

Soylu, "Gelen arayan da yok ama bizim buradaki tedbirimiz ve arama  kurtarma çalışmamız sonuna kadar devam edecektir. Allah, milletimizin başına bir  daha böyle bir felaket vermesin. Ama bizim de sorumluluklarımız var. Her birimiz  bu sorumluluğu yerine getirmeliyiz. Kimse buradaki bireysel gücünü, ne olursa  olsun eksik hissetmesin. Bir söz bir yanlışı ortadan kaldırabilir. Buna hepimizin  ihtiyacı var, hepimiz de muhtacız. Bu dönüşümleri yapmak zorundayız. Bugünün  Türkiyesine yakışan bu dönüşümleri gerçekleştirmektir. Bu bizim  zorunluluğumuzdur. İnsanlarımızı hakkettiği standarda ulaştırmak temel hedefimiz  olmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

"Kim hatalıysa gereği yapılacak"

Olayla ilgili soruşturmanın Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çevre ve  Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından  devam ettirildiğini aktaran Soylu, "Burada kim hatalıysa, A'sına B'sine, C'sine  bakılmadan gereği yapılacaktır. Hukuki ve idari süreçler olgunlaşınca kamuoyuyla  paylaşılacaktır." dedi.

Soylu, şöyle devam etti:

"Bu büyük bir acıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Çevre ve Şehircilik  Bakanımız bu meseleye bakışımızı çok net bir şekilde ifade ettiler. Hakikaten  buradan başlanarak atılacak adımlar var. Dünyanın en güzel şehri İstanbul'da ve  ülkemizin her tarafında bir daha bunu yaşamak istemiyoruz. Hepimiz acıyı  hissettik ama ateş düştüğü yeri yaktığı için ailelere çok daha farklı bir noktaya  gittiler. Bunun ötesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız özellikle bu bölgede  başka bir uygulama başlattığını ve pazartesinden itibaren de burada oluşturacağı  bir ofisle birlikte hem Yeşilyurt hem Yunus Apartmanı gibi apartmanlara benzer  apartmanların sağlıklı olup, olmadığının ölçümünü gerçekleştirecek.  Vatandaşlarımızın da bu konuda çok önemli talepleri var. Bu apartmandan daha kötü  apartmanı olduğun iddia eden vatandaşlarımız var. Onların hiçbirisini yalnız  bırakamayız. Kentsel dönüşüm sürecinin gerçekleşmesi adına burada çok ciddi bir  irade ortaya koyuyor hem bakan hem de çalışma arkadaşlarımız."Soylu, aileleri bilgilendirmek için büyük çaba sarf edildiğini  vurgulayarak, "Bizim bıraktığımız andan itibaren kirli bilgi alanı dolduruyor."  dedi.

Çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür eden Süleyman Soylu,  ailelere büyük minnet duyduğunu, süreci büyük bir vakarla götürdüklerini de  sözlerine ekledi.

Bakan Soylu, açıklamanın ardından enkaz alanında çalışanların yanına  giderek arama kurtarma ekiplerine teşekkür etti. Ardından Alemdar ailesinin  taziye çadırına giden soylu, aileye başsağlığı dileklerinde bulundu.

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