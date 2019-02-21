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Bakan Soylu açıkladı: 27 bin personel alınacak

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Bakan Soylu açıkladı: 27 bin personel alınacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl Jandarma Genel Komutanlığına 27 bin 180 personel alınacağını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl Jandarma Genel Komutanlığına 27 bin 180 personel alınacağını açıkladı.

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