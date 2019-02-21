İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl Jandarma Genel Komutanlığına 27 bin 180 personel alınacağını açıkladı.
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Bakan Soylu açıkladı: 27 bin personel alınacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl Jandarma Genel Komutanlığına 27 bin 180 personel alınacağını açıkladı.
Etiketler: bakan, süleyman soylu, 27 bin, atama
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