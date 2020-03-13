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Bakan Selçuk'tan Tatil Açıklaması

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Bakan Selçuk'tan Tatil Açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Bu mesele bir tatil meselesi değil. Küresel ölçekli bir probleme karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili bir konu bu." dedi.


Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğrenciler, öğretmenler ve velilerin sağlığı için ülke genelindeki bütün okulların 16 Mart Pazartesi'den itibaren 30 Mart Pazartesi'ne kadar 2 hafta süreyle tatil edilmesiyle ilgili olarak, "Bu mesele bir tatil meselesi değil. Küresel ölçekli bir probleme karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili bir konu bu." dedi.

Uzaktan eğitimle ilgili Bakan Selçuk, "Gün boyunca yayın olacak, yayınların hangi saati hangi sınıf seviyesindeki öğrenciler için belirlendi." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Bizim tedbir olarak gördüğümüz eğitim içerikleri "eba.gov.tr" den her türlü ayrıntısıyla görülebilir. Ayrıca 444 0 632 no'lu telefonumuzdan da yine 24 saat erişip eğitimle ilgili, bu konularla ilgili her türlü sorularını sorabilirler." ifadelerini kullandı.

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