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SON DAKİKABakan Selçuk: 93 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

Bakan Selçuk: 93 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

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Bakan Selçuk: 93 ilacı daha geri ödeme listesine aldık
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "4’ü kanser ve epilepsi, 3’ü parkinson, 7'si astım-KOAH olmak üzere 93 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" dedi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında yapılan düzenlemeyle, bazı ilaçları daha geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi. Bakan Koca, şunları kaydetti:

"4’ü kanser ve epilepsi, 3’ü parkinson olmak üzere 93 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli karşılanan yurtiçi ilaç sayısı 8 bin 564’e ulaştı. Vatandaşlar ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebilecekler. Geri ödeme listemize aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ederim."

Öte yandan. yapılan düzenlemeyle geri ödeme listesine eklenen ilaçlardan bazıları şu şekilde: "2 kanser ilacı, 2 epilepsi ilacı, 3 parkinson ilacı, 7 kalp ilacı, 6 diyabet ilacı, 7 astım-KOAH ilacı”

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