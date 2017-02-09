  • BIST 88.564
  • Altın 148,103
  • Dolar 3,7069
  • Euro 3,9667
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

BAKAN REFERANDUM TARİHİNİ AÇIKLADI

»
BAKAN REFERANDUM TARİHİNİ AÇIKLADI
Adalet Bakanı Bozdağ, referandum için 16 Nisan tarihini işaret etti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, referandum tarihinin 16 Nisan olarak öngörüldüğünü söyledi.

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın 9 Nisan tarihinde karar kıldığı açıklanmıştı.

TRT Haber'e konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, referandum ve anayasa değişikliği ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bozdağ, referandum için 16 Nisan tarihini öngördüklerini açıkladı. Bakan Bozdağ’ın açıklamaları şöyle:

"Cumhurbaşkanının KHK’larla halkı yöneteceği de abartılı bir çarpıtma. Cumhurbaşkanına meclisi fesetme yetkisi verilmiyor. Halkın gözüne baka baka yalan söyleniyor. Cumhurbaşkanımızın bir tereddütü yok. Referandum tarihi 16 Nisan olarak görülüyor.

Referandum sürecinde AK Parti ve MHP’den fire olmaz. Bahçeli’nin son konuşması tarihi bir konuşmadır. Fire bekleyenlere en güzel cevap oldu.

CHP AYM’ye başvurabilir zaten alışkanlıkları böyle. Halka sorulacak bir konuda AYM’ye gitmek siyasi etiğe uymaz. FETÖ elebaşısının iadesi ABD ile ilşkilerimizin en önemli gündem maddesidir."

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni kimlik kartlarına bir ayda 2 milyon başvuru yapıldı09 Şubat 2017 Perşembe 12:21
  • KONUŞMAYACAK MISINIZ ?09 Şubat 2017 Perşembe 12:17
  • OHAL’DE KHK İLE ‘KIŞ LASTİĞİ DÜZENLEMESİ’09 Şubat 2017 Perşembe 12:16
  • İşte SGK'dan çift maaş alacak kişiler09 Şubat 2017 Perşembe 12:15
  • BAKAN REFERANDUM TARİHİNİ AÇIKLADI09 Şubat 2017 Perşembe 12:14
  • FETÖ'CÜLERİN DİĞER HEDEFİ HUBER KÖŞKÜ'YMÜŞ09 Şubat 2017 Perşembe 12:13
  • Üzerinde servet taşıdı09 Şubat 2017 Perşembe 12:11
  • ALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ SÜRÜYOR09 Şubat 2017 Perşembe 12:00
  • YENİDEN YAPILANDIRMA ZİMMET SUÇU OLMAKTAN ÇIKARILDI09 Şubat 2017 Perşembe 11:59
  • MİLYONLARCA MEMUR VE İŞÇİNİN GÖZÜ BU KARARDA09 Şubat 2017 Perşembe 11:58
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim