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BAKAN KURUM'undan Açıklama

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BAKAN KURUM'undan Açıklama
Bakan Kurum'u Ezalı Konutlaryla ilgili açıklama yaptı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 

"Elazığ'da yaklaşık 19 bin bağımsız bölümden oluşan konut projelerini başlattık. Yerinde yapabileceklerimizi yerinde, yerinde yaparken de zemin artı 4'ü, 5'i geçmeyecek, mahalle kültürü diyeceğimiz, ecdadımızın bize bıraktığı o tarihi, kültürü, medeniyeti yansıtacak, cumbalı, kemerli evleri inşa etmek üzere kollarımızı sıvadık" açıklama yaptı

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