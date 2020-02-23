Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
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BAKAN KURUM'undan Açıklama
Bakan Kurum'u Ezalı Konutlaryla ilgili açıklama yaptı
Etiketler: Elazığ, deprem, son dakika
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- 14:27 - ''Birkaç Şehit''
- 14:18 - BAKAN KURUM'undan Açıklama
- 14:09 - AFAD'dan Açıklama
- 13:51 - Deprem ile İlgili Bakan Sosludan Açıklama
- 13:30 - İran Depremi Van'ı Vurdu!
- 14:12 - Chloe Aşk İddialarına Ne Dedi?
- 13:53 - Kasıtlı Saldırı
- 13:44 - Art Arda Ölümler
- 13:37 - Yer Yerinden Oynayacak
- 12:47 - Tuğba Ekinci'den Cem Yılmaz'a Sert Sözler
- 12:40 - Hadise ve Kaan Aşkında Kriz
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