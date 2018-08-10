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Bakan Kurum'dan sel felaketi açıklaması

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Bakan Kurum'dan sel felaketi açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ordu’da meydana gelen sel felaketinden zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Kurum, Bakanlık ve ilgili kuruluşların, vatandaşların zararlarını karşılayacağını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ordu'da Sel Felaketi Kriz Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, "Tüm Karadeniz Bölgesi için bir stratejik eylem planı hazırlıyoruz" dedi.

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

Elim bir olay bir afet. Metrekareye 253 kilograma varan bir yağış söz konusu. Buna ilişkin yapmamız gerekenler sahadakiler neyse bunları inşallah yerinde tespitlerini yapacağız. Tedbirleri noktasında yine sahada yapılması gereken neyse onları heyetimizle birlikte tespitlerimizi yapacağız. Bir tane vatandaşımız hayatını kaybetti. Ailesine baş sağlığı diliyorum.

Bugün tespitlerimizi yapacağız. Belediye başkanımızla görüştük. Tespitleri, çevre şehircilik il müdürlüğümüzle bir hafta içerisinde binaları, yolları, hasar gören tüm inşaatların tespitlerini tamamlayıp, iki ay içerisinde de belediyemize gerekli kaynağı iller bankamızdan sağlayıp başkanımız bunların inşaatlarını bitirecek.

Bunun dışında bu tedbirleri aldıktan sonra önümüzdeki sürece ilişkin iklim değişikliği söz konusu. Yapılması gereken neyse tüm Karadeniz bölgesi için stratejik eylem planı hazırlıyoruz. Bu plan çerçevesinde sahada uygulamalarını yapacağız. En son böyle elim bir olay 20 yıl önce meydana gelmiş. Tabi ki bu bir afet. Alt yapılar hiçbir zaman bu yağışlara göre hesap edilemez. ‘En az hasarlı nasıl çıkabiliriz’in çalışmasını da tüm Karadeniz bölgesi için yapıyoruz. inşallah bunu da yakın zamanda sahada uygulayacağız."

 

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