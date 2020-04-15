Bakan Kurum'dan Salda Gölü Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da konuyla ilgili açıklama yaptı.

“O görüntü tüm millet gibi beni de yaraladı. Burada doğal güzelliğimizi korumak isterken, bu kadar hassas davranırken bu hatalara izin vermeyiz” dedi.



Söz konusu hatada payı olan tüm kişi ve kurumların cezalandırıldığını belirten Kurum, “Biz yola Salda’yı korumak, yaşatmak için çıktık. Proje geliştirme sürecinde beyaz kumlara basmaya kıyamadık, parmak ucuyla yürüdük. Bizim basmaya kıyamadığımız bu güzelliğe zarar verilmesi kabul edilemez. Bundan sonra da aynı titizlikle çalışacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu. Endişe duyan sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar için yeni bir adım atacaklarını belirten Kurum, “Vatandaşın içi rahat etsin diye imalat aşamasında yapılan tüm işler 7/24 kayıtta olacak. Dileyenler TOKİ’nin web sitesinden çalışmaları izleyebilecek” dedi, şöyle devam etti:



PROJE GÖLE 800 METRE MESAFEDE

“İşçilerimizden, peyzaj ekiplerimize, bürokratlarımıza kadar herkes çok daha dikkatli olacak. En küçük hoyratlığa dahi müsaade etmeyeceğiz. Paylaşılan olumsuz görüntüler, Salda Gölü’nü koruma eksenli projemizi kesinlikle yansıtmamaktadır. Bizim projemiz, bembeyaz kumsallarıyla, turkuaz rengiyle, Salda’yı gelecek nesillere en güzel şekilde koruyarak aktarma projesidir. İlk etapta; Salda’da plansız, çarpık yapılaşmaya, gölün bilinçsizce kullanımına son verdik. Gölün hemen kıyısına otomobil girişini yasakladık, gölü kamp ve karavan görüntülerinden kurtardık, biriken çöp yığınlarını ortadan kaldırdık. Bilim adamlarımızla birlikte çalışarak projemizde gölden 800 metre mesafede sökülür takılır, doğayla uyumlu ahşap malzeme kullanıyoruz. Bu yapıların dışında herhangi bir yapılaşmaya kesinlikle müsaade etmiyoruz. Bir gram çimento, bir gram asfalt dökülmeyecek, tek bir çivi dahi çakılmayacak.”