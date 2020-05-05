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Bakan Koca'dan Normalleşmeyle İlgili İlk Yorum

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Bakan Koca'dan Normalleşmeyle İlgili İlk Yorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin normalleşme takvimini açıklamasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. 65 yaş ve üstü vatandaşlar için alınan yeni kararı hatırlatan Bakan Koca, "Kalabalık arkada

Normalleşme adımlarıyla ilgili Bakan Koca’dan ilk açıklama!
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin normalleşme takvimini açıklamıştı.

Normalleşmenin mayıs, haziran ve temmuz aylarına yayılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş üstü vatandaşlara, 10 Mayıs Pazar günü 4 saat izin verileceğini açıklamıştı.

BAKAN KOCA’DAN İLK PAYLAŞIM

Normalleşme adımlarının açıklanmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Önümüzdeki Pazar saat 11:00 ile 15:00 arası parklar, sokaklar 65 yaş ve üstü büyüklerimizin.

* Kalabalık arkadaş grupları, parkta bile olsa, hâlâ sakıncalı.

* Sabrınız için teşekkür ederim.

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