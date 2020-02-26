Bakan Koca'dan Korona ile İlgili Açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. "Şu ana kadar çalışılmış olan numunelerde, tetkiklerde pozitif çıkan herhangi bir hastamız olmadı" dedi.

İran'dan gelen türk yolcuları ve mürettebatı karantinada tuttular.

4 yolcuda soğuk algınlığı belirtileri vardı riske almadılar ve karantina altına aldılar. Yolcular ayrı odalarda tutuldu. Fahrettin Koca yapılan çalışmaları yakından görmek istedi ve hekimlerle konuştu.

Fahrettin Koca açıklama yaptı.

"Şu an 132 ve artı 10 mürettebatla birlikte, ateşi 38 derecenin üzerinde herhangi bir yolcumuzun olmadığını söylemek istiyorum. Genel olarak klinik durumlarının iyi olduğunu, herhangi bu anlamda solunum ve benzeri sıkıntısının olmadığını özellikle belirtmek istiyorum."