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Bakan Koca'dan heyecanlandıran aşı paylaşımı: Türkiye’nin gücü bilimde

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Bakan Koca'dan heyecanlandıran aşı paylaşımı: Türkiye’nin gücü bilimde
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında yerli aşı üretimi konusunda heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde;

Milli Aşımızın meydan okuma çalışmasında 10 transgenik hayvan aşılandı, 9 hayvan ise aşılanmadı. Virüse maruz bırakıldılar ve aşılanan hayvanlarda hiç virüse rastlanmadı. Aşılanmayanların 4’ü hayatını kaybetti 5’inin ise akciğerlerinde virüse rastlandı. Milli aşıya daha yakınız.

Ülkemizde 13 ayrı COVID-19 aşı adayı çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bunlardan 5’i insan deneyleri safhasına yaklaştı. Klinik safhaya gelen tüm aşı adaylarımız Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımız (TÜSEB) tarafından destekleniyor. Türkiye’nin gücü bilimde.

TÜSEB’in desteklediği Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi aşısı insan deneyi faz-1 safhası başarıyla tamamlandı. Kuduz, verem ve su çiçeği aşısı adayları da insan deneyi aşamasına geldi. Milli aşılarımızı geliştirmek ve milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız.

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