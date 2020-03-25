Bakan Koca'dan Açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini Twitter'dan duyurdu.

Bakan Koca yaptığı açıklamada "Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. SON 24 SAATTE toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yeni koronavirüs vakalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, "'Kaç kişi?' 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. Son 24 saatte toplam 3 bin 952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı, 6'sı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz" ifadelerini kullandı.



YENİ TİP KORONAVİRÜS SALGININDA SON 24 SAAT

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 410 bini aşarken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 295, iyileşenlerin sayısı ise 107 bin oldu.

En fazla can kaybının yaşandığı ülke İtalya

En fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı bugün 743 kişi artarak 6 bin 820'ye yükselirken, salgının başından itibaren virüs bulaşanların sayısı ise 69 bin 176'ya çıktı. Ülkedeki iyileşenlerin sayısı ise 894 artarak 8 bin 326 oldu.

İspanya'da ise Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kaybı son 24 saat içinde 514 artarak 2 bin 696'ya, virüs bulaşan kişi sayısı 6 bin 584 artarak 39 bin 673'e çıktı. Böylece İspanya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle en yüksek can kaybı ve enfekte sayısı kayda geçmiş oldu.

İran'da bugün salgın nedeniyle 122 kişi daha hayatını kaybederken, toplam can kaybı bin 934'e yükseldi. Ülkede Kovid-19 tanısı konanların sayısı ise bin 762 artarak 24 bin 811'e ulaştı. İran'da 6 yaşında bir çocuk da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Çin'de son bir haftada ortaya çıkan yeni vakaların çoğu yurt dışından gelen kişilerde görüldü. Bu süreçteki 135 yeni vakanın 129'u yurt dışına seyahat eden ve virüsü orada kapan kişilerde tespit edildi. Çin'deki toplam can kaybı son 24 saatte 7 kişi artarak 3 bin 277'ye, virüs bulaşanların sayısı ise 81 bin 171'e çıktı.

Avrupa'da Kovid-19'dan bugüne kadar 26 Türk hayatını kaybetti

Avrupa ülkelerinde Kovid-19 nedeniyle toplam 26 Türk de hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren Türklerden 6'sı Hollanda'da, 12'si Fransa'da, 3'ü Belçika'da, 3'ü Almanya'da, 1'i İngiltere'de, 1'i de Avusturya'da ikamet ediyordu.

İngiltere'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 87 artarak 422'ye çıkarken, İngiliz hükümeti Londra'daki bir fuar merkezini geçici hastaneye dönüştürme kararı aldı. İngiltere'de ayrıca, halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmelerin kapatılmasına karar verildi.

Sırbistan'daki Belgrad Fuar Merkezi'nin 3 bin yataklı geçici bir hastaneye dönüştürülmesine başlandı.

Bosna Hersek hükümeti, ülkedeki 4 uluslararası havalimanının (Saraybosna, Mostar, Banja Luka ve Tuzla) 30 Mart'tan itibaren yolcu seferlerine kapatılacağını duyurdu.

Avrupa Birliği Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde kendisini karantinaya aldı.

Romanya'da yarından itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İnsanların sadece izinle işlerine, marketlere ve eczanelere gidebileceği açıklanırken, 65 yaş üzerindekilerin ise hiçbir koşulda evlerinden çıkmalarına izin verilmeyeceği bildirildi. Önlemlerin icrasında polisin yanı sıra askerler de yetkili kılındı.