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Bakan Koca, Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu toplantısına başkanlık etti

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Bakan Koca, Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu toplantısına başkanlık etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu'nun ilk toplantısına başkanlık etti. 5 aşının hayvan denemelerinin tamamlandığını ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde ve Ankara Üniversitesi'nde geliştirilen
Bakan Koca, Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu toplantısına başkanlık etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıya; Türkiye'de koronavirüse karşı aşı çalışmalarını yürüten bilim insanları, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkanı Erhan Akdoğan, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal ve bakanlık yetkilileri katıldı. Sağlık Bakanı Koca, toplantının açılış konuşmasına, "Türkiye'nin umudu bu odada" diyerek başladı. Türkiye'de 14 farklı merkezde koronavirüs aşı çalışmasının devam ettiğini hatırlatan Bakan Koca, "Bu toplantıda yapılan çalışmaları değerlendirip, sonuçlandırma noktasında hızlı bir gayret içinde olacağız" dedi.

'PRE- KLİNİK VE KLİNİK SAFHADA ÖNEMLİ MESAFE ALINDI'
Bakan Koca, Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu toplantısına başkanlık etti

TÜSEB ve TÜBİTAK'ın salgının ilk günlerinde çağrıya çıktığı, başvuranlar arasından 14 projenin onaylanarak çalışmalarına başladığını söyleyen Bakan Koca, bu süre zarfında pre- klinik ve klinik safhada önemli mesafe alındığını belirtti. Gelinen noktada 5 aşının hayvan denemelerinin tamamlandığını ifade eden Bakan Koca, Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde ve Ankara Üniversitesi'nde geliştirilen iki aşı adayının insan üzerinde denemelerinin başlayacağını da belirtti.

BÜYÜK HAYVAN ÇALIŞMALARININ YAPILACAĞI LABORATUVAR
Bakan Koca, Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu toplantısına başkanlık etti

Standartlardan taviz verilmeden ama bürokrasiye de boğulmadan hızlı yol alınması gerektiğinin altını çizen Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bakan Koca, Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu toplantısına başkanlık etti

"Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz (TİTCK) aşı kılavuzunu hazırlayarak geçen hafta yayınladı. Bu kılavuzda, klinik araştırma öncesi aşı çalışmalarında yapılması gerekenler detaylarıyla yer alıyor. Çalışmalar bu çerçevede ilerlemeye devam edecek. Öte yandan, büyük hayvan çalışmalarının yapılacağı ve GLP özelliklerini taşıyan ilk laboratuvarımızın akreditasyon süreci tamamlandı. İstanbul Mehmet Akif Ersoy Hastanemizdeki bu laboratuvarımız, Türkiye'nin tüm aşı, ilaç ve tıbbi cihaz çalışmalarına büyük güç katacak."

Bakan Koca, Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu toplantısına başkanlık etti
Bakan Koca, toplantının devamında, aşı çalışmalarını yürüten Erciyes, Marmara, Atatürk, Hacettepe, Yıldız Teknik, Ege, Ankara, Ortadoğu Teknik, Selçuk, Boğaziçi, Akdeniz üniversitelerinden ve İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'nden bilim insanlarından detaylı bilgi aldı. Bilim insanları da projelerinde geldikleri noktayı, ihtiyaçları ve çözüm önerilerini paylaştı.
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