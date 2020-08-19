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Bakan Koca son verileri açıkladı!

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Bakan Koca son verileri açıkladı!
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 20 kişi hayatını kaybetti, bin 263 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Koronavirüs salgınında toplam can kaybı 6 bin 16'ya yükseldi. İşte 18 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosunda son durum...

18 Ağustos 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 1263 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 251 bin 805, can kaybı 6 bin 16 oldu.

Son 24 saatte 942 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 232 bin 913 oldu.

Ağır hasta sayısı 703, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,5 oldu.

 

BAKAN KOCA: 10 GÜN ÖNCE, TEDBİRLERE UYULMAYAN ORTAMLARDA BİN 263 KİŞİYE DAHA VİRÜS BULAŞTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu tabloda her gün açıklanan koronavirüs test sonuçları, ortalama 10 gün önceki bulaşmaları gösteriyor. Sonuçlara göre, ortalama 10 gün önce, virüs, tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1.263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz."

17 Ağustos'ta (dün) koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetmiş, bin 233 kişiye Kovid-19 tanısı konulmuştu.

 
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