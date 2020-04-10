Bakan Koca Son 24 Saatin Verilerini Twitter Üzerinden Açıkladı

Türkiye’de ilk vakası 11 Mart'ta görülen corona virüsü, can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün virüs nedeniyle 96 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Bugünkü vaka sayısı da 4 bin 56 oldu. Böylece Türkiye'deki toplam vaka sayısı 42 bin 282, toplam ölüm sayısı ise 908 oldu.

9 Nisan Türkiye korona ölü ve vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs son durum açıklaması vatandaşlar tarafından bekleniyor. Dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 87 kişinin yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 812 olduğunu bildirilmişti.

9 NİSAN TÜRKİYE KORONA VEFAT VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Son 24 saatte 4056 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 96 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 42 bin 282, can kaybı 908 oldu.