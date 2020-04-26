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Bakan Koca Son 24 Saatin Verilerini Açıkladı

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Bakan Koca Son 24 Saatin Verilerini Açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre; bugün yapılan 38 bin 308 testten 2 bin 861'i pozitif çıktı, 106 kişi yaşamını yitirdi, toplam can kaybı 2 bin 706'ya, toplam iyileşen hasta sayısı ise 25 bin 582'ye y

Koronavirüs salgınında can kaybı 2 bin 706 oldu. Bakan Koca'nın Twitter hesabında paylaştığı 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre; bugün 38 bin 308 test yapılırken, bunlardan 2 bin 861'i pozitif çıktı, 106 kişi hayatını kaybetti, iyileşen hasta sayısı ise 3 bin 845 oldu. Tabloya göre toplam test sayısı 868 bin 565, toplam vaka sayısı 107 bin 773, toplam vefat sayısı 2 bin 706, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1782, toplam entübe hasta sayısı 900, toplam iyileşen hasta sayısı ise 25 bin 582'ye ulaştı.

'TESTLERİN POZİTİF ÇIKMA ORANI AZALIYOR'

Bakan Koca, tablo ile birlikte paylaştığı mesajında, "Son 24 saatte 3 bin 845 hasta taburcu edildi, 2 bin 861 yeni tanı kondu. Taburcu olanların sayısı yeni hastaların sayısından 984 fazla. Şifa bulanların toplam sayısı ise 25 bin geçti. Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor. Bu tabloya tedbirle destek şart" ifadelerini kullandı.

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