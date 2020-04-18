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Bakan Koca Son 24 Saatin Verilerini Açıkladı

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Bakan Koca Son 24 Saatin Verilerini Açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılan 40 bin 270 koronavirüs testinden 4 bin 353'ünün pozitif çıktığını, 126 hastanın yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 1769'a yükseldiğini açıkladı.

Bakan Koca, video konferas yöntemiyle yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın açıklaması yaptı. Koca, toplantıda, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Bakan Koca, bugün yapılan 40 bin 270 koronavirüs testinden 4 bin 353'ünün pozitif çıktığını, 126 hastanın hayatını kaybettiğini, 1542 hastanın iyileşerek, taburcu edildiğini belirtti. Koca, toplam test sayısının 558 bin 413, toplam vaka sayısının 78 bin 546, toplam can kaybının 1769, toplam yoğun bakım hastası sayısının 1845, toplam entübe hasta sayısının 1014, toplam iyileşen vaka sayısının da 8 bin 631 olduğunu bildirdi.

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