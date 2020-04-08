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Bakan Koca Son 24 Saatin Verilerini Açıkladı

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Bakan Koca Son 24 Saatin Verilerini Açıkladı
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Bilim Kurulu üyelerinin telekonferansla katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Yaptığı açıklamada, ülke genelinde koronavirüsle mücadele bilincinin daha da geliştiğine dikkat çeken Bakan Koca, bundan sonra yapılacak her basın toplantısının bir bölümünde verilerin ele alınacağını bildirdi.

“Temas içinde olmayacağız, araya mesafe koyacağız”

Bakan Koca, dün itibarıyle toplam vaka sayısının 18 bin 235 olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Bu kadar kişi gözlem ve tedavi altına alınmadan önce de virüs taşıyordu. Çoğu toplum içindeydi, sosyal hayatı vardı. Şüpheli görülüp karantinaya alınmadan önce işlerini sürdürüyorlardı. Bu kişilerin temas çevrelerinin gözlem altına alındığını bir an için unutun. Tespit edilmemiş başka hastalar olduğu gerçeğini buna ilave edin. Yayılımın ne kadar kolay, hızlı olduğunu hatırlayın. Virüsün yayılım zincirini kıracak, bizi güvenceye alacak tedbir belli. Temas içinde olmayacağız, araya mesafe koyacağız.”

“Genç nüfusun hareketliliği mücadelede en zayıf noktalarımızdan biri”

60 yaş üzeri hastaların ölüm haberlerinin herkesi yaraladığını dile getiren Koca, “Büyüklerimizi uyarıyorum. Evden çıkmayın. Ailelerimizi uyarıyorum, büyüklerimizi riskten koruyun. Gençlerimizi uyarıyorum, virüsü taşıyıp taşımadığınızı bilemezsiniz. Gençliğiniz, ailenizin, büyüklerinizin talihsizliği olmasın” dedi.

Yayılımın hızını kesecek iki uygulama üzerinde durduklarını ifade eden Koca, “Genç nüfusun hareketliliği, virüsle mücadelemizde en zayıf noktalarımızdan biri. Bilim Kurulumuz salgının riskle seyrettiği yerlerde hareketliliği kısıtlayıcı daha sıkı tedbirler alınması yönünde daha sıkı karar aldı. Bu çerçevede yapılan önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımıza detaylarıyla sundum. Cumhurbaşkanımız bu konudaki takdirlerini kendileri açıklayacaklar” değerlendirmesinde bulundu. 

3 Nisan koronavirüs tablosunu değerlendiren Bakan Koca, şunları kaydetti:

“Toplam test sayımız 141 bin 716. 2 bin 786 vaka tespit edildi. Toplam vaka sayımız 20 bin 921’e çıktı. Bugün kaybettiğimiz 69 vakamız ile toplam can kayıbımız 425’e ulaştı.

25 ilde can kaybımız bulunmuyor. 56 ilde maalasef can kayıpları yaşandı. İstanbul’da 12 bin 231, İzmir’de 1105, Ankara’da 860, Konya’da 601, Kocaeli’de 500 vaka var. En yüksek can kaybımızın yaşandığı şehir 210 ile İstanbul.”

“Yeni kurulun hazırlıklarına başladık”

“Yeni süreçte olabilecek etkileri gündemde tutabilecek yeni kurulun da hazırlıklarına başladık” diyen Koca, “Önümüzdeki günlerde daha çok vaka ve sayıların konuşulduğu dönemde, psikolojik ve sosyolojik yolu ile farklı bir ekibin oluşacağı hazırlık içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

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