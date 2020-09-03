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Bakan Koca en fazla vaka artışı Ankara'da demişti! İşte ilçe ilçe koronavirüs risk haritası...

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Bakan Koca en fazla vaka artışı Ankara'da demişti! İşte ilçe ilçe koronavirüs risk haritası...
Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim kurulu toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Fahrettin Koca yaptığı açıklamada il il riskli bölgelere dikkat çekerken, Ankara'daki tablonun İstanbul'un iki katı olduğunu ve vaka sayılarının artarak devam ettiğini açıkladı. İşte Ankara ilçelerinde koronavirüs haritasındaki son durum

Son dakika... Bakan Koca en fazla vaka artışı Ankara'da demişti! İşte ilçe ilçe koronavirüs risk haritası...

Salgının seyrine ilişkin açıklamalarda bulunan Fahrettin Koca, "Ülke genelinde durum kontrol altında. İstanbul'da Trakya'da ve Ege Bölgesi'nde ciddi bir artış yok. Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da maalesef bir artış var. Son dönemde artışın en fazla olduğu illerin başında Ankara geliyor. Yer yer MardinGaziantep, Şanlıurfa ve Batman gibi bazı illerimizde hızlı hasta artışlarına bağlı hastane sıkıntısı yaşandı. Hızlı müdahale ile sorunlar aşılmaktadır. Diyarbakır gibi bazı illerimizde yakın çalışmalarımız sürdürülmektedir." bilgisini verdi.

ANKARA'DA KISITLAMA OLACAK MI?
Son dakika... Bakan Koca en fazla vaka artışı Ankara'da demişti! İşte ilçe ilçe koronavirüs risk haritası...

"Türkiye genelinde veya en çok vaka artışı olan Ankara'da kısıtlama olacak mı?" sorusuna Bakan Koca, "Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat oranında geçmiş durumda. Ankara'da tedbirleri artırma çabası içindeyiz." yanıtını verdi.

Bu konuda birtakım tedbirlerin alındığını vurgulayan Koca, şunları kaydetti:
Son dakika... Bakan Koca en fazla vaka artışı Ankara'da demişti! İşte ilçe ilçe koronavirüs risk haritası...

"Özellikle mesai kavramı, bununla ilgili gerektiğinde kuruma gelmeden, dönüşümlü olarak, 60 yaş üstü kişilerin kuruma gelmelerini önlemek gibi düzenlemeler birçok ilimizde başladı. Ankara özelinde bu daha yoğun bir şekilde gündeme alındı. Bununla ilgili Pandemi Kurulu da bir karar aldı, biliyorsunuz ama şu an sokağa çıkma kısıtı gibi bir durum gündemimizde yok. Önemli olan tedbirlere uyum konusunda herkesin bir gayret ve çaba içinde olmasını sağlamak olmalı."

"Ankara'da hastane açısından bir sorunumuz yok"
Son dakika... Bakan Koca en fazla vaka artışı Ankara'da demişti! İşte ilçe ilçe koronavirüs risk haritası...

"Ankara'daki kapatılan hastaneler açılacak mı?" sorusu üzerine Koca, şu bilgileri verdi:

Son dakika... Bakan Koca en fazla vaka artışı Ankara'da demişti! İşte ilçe ilçe koronavirüs risk haritası...

"Şu an Ankara'da hastane açısından bir sorunumuzun olmadığını söylemek istiyorum ama bizim zaten kapatılan hastaneleri açmak gibi bir eğilimimiz vardı, ilk günden itibaren bunu söylüyordum. Bu hastanelerimizin özellikle yoğun bakım bölümlerini devrede tutma noktasında bir çaba içindeyiz."

Son dakika... Bakan Koca en fazla vaka artışı Ankara'da demişti! İşte ilçe ilçe koronavirüs risk haritası...

"Aşı çalışmaları"na ilişkin de bilgi veren Koca, Bakanlığın şu ana kadar iki aşıya onay verdiğini belirten Koca, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Özellikle şu an yurt dışından iki aşıyla ilgili Bakanlığımız onay verdi, Faz 3 çalışması için. Bu Faz 3 çalışması için her biri için farklı 8-10 merkezde bu çalışmalar sürdürülüyor olacak. Bu çalışmalara izin verilirken gönüllülük esasına göre bu izinler veriliyor yani hiç kimseyi zorlayan bir çaba içinde değiliz. Bunu bir zorlamayla yapmıyoruz, bunu tamamen gönüllülük esasına göre yapıyoruz. Bu üzerinde çalışılan aşılarla ilgili bizim temelde var olan etkinliğini son derece önemli. Bizim kendi yaptığımız çalışmalar, ülke olarak yaptığımız çalışmalar ise faz 1 çalışmasına doğru gelen çalışmalar var. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili gelişme olacak. 2 çalışma dışında 3'üncü bir çalışmanın müracaat oldu. Rusya'da yapılan Faz 3 çalışmasına gelen bir çalışma için müracaat edildi. Dosyasına bakıldı. Bu anlamda önemli bir aşamada olduğunu söyleyebilirim."

"Ülke genelinde durum kontrol altında"
Son dakika... Bakan Koca en fazla vaka artışı Ankara'da demişti! İşte ilçe ilçe koronavirüs risk haritası...

Koca ayrıca, "Ülke genelinde durum kontrol altında. İstanbul, Trakya ve Ege Bölgesi'nde ciddi bir artış yok. Orta Anadolu ve Güneydoğu'da maalesef artış var. Son dönemde artışın en fazla olduğu illerin başında Ankara geliyor. Yer yer MardinGaziantep, Şanlıurfa ve Batman gibi bazı illerimizde hızlı hasta artışına bağlı hastane sıkıntısı yaşandı.

Son dakika... Bakan Koca en fazla vaka artışı Ankara'da demişti! İşte ilçe ilçe koronavirüs risk haritası...

Hızlı müdahaleyle sorunlar aşılmaktadır. "(Filyasyon) Konya'da 460, Şanlıurfa'da 200, Mardin'de 111, Diyarbakır'da 370, Erzurum'da 207, İzmir'de 350, Kayseri'de 120 ekip sahada. Gençlerimiz ve orta yaş grubu vatandaşlarımızın iyileşme düzeyi yaşlılarımıza göre daha yüksek.

Son dakika... Bakan Koca en fazla vaka artışı Ankara'da demişti! İşte ilçe ilçe koronavirüs risk haritası...

Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat geçmiş durumda. Ankara'da tedbirleri artırma çabası içerisindeyiz. Salgının kontrolden çıktığını asla söyleyemeyiz ama tedbirlere uyum noktasında hassasiyet göstermezsek, sonucu farklı olabilir. Web sayfamız daha fazla bilgiyle güncellendi, bundan sonra günlük veri paylaşımı o kanalla yapılmış olacak." şeklinde konuştu.

COVID-19 Günlük Durum Raporu, 01/09/2020, Türkiye
Son dakika... Bakan Koca en fazla vaka artışı Ankara'da demişti! İşte ilçe ilçe koronavirüs risk haritası...

Bir önceki güne göre hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısında artış (%14,9), yeni COVID-19 vaka sayısında, hastaneye yatırılan yeni hasta sayısında ve entübe edilen yeni hasta sayısında azalma görülmüştür (sırasıyla -%0,9, -%1,7 ve -%4,9).

Son dakika... Bakan Koca en fazla vaka artışı Ankara'da demişti! İşte ilçe ilçe koronavirüs risk haritası...

Bir önceki güne göre bölgelerdeki vaka değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalış Doğu Karadeniz Bölgesinde gerçekleşmiştir (-%29,6). En fazla artış ise Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde olup vaka sayısı açısından incelendiğinde bu fark 21 vakadır.

Son dakika... Bakan Koca en fazla vaka artışı Ankara'da demişti! İşte ilçe ilçe koronavirüs risk haritası...

25-49 yaş grubunda 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 vaka sayısı kadınlarda 24,2, erkeklerde ise 27,3’tür.

Son dakika... Bakan Koca en fazla vaka artışı Ankara'da demişti! İşte ilçe ilçe koronavirüs risk haritası...

Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalış Ortadoğu Anadolu Bölgesindedir (-%29,4). Bunun yanı sıra hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısındaki en fazla artış Ege Bölgesindedir (%41,2).

Son dakika... Bakan Koca en fazla vaka artışı Ankara'da demişti! İşte ilçe ilçe koronavirüs risk haritası...
Son dakika... Bakan Koca en fazla vaka artışı Ankara'da demişti! İşte ilçe ilçe koronavirüs risk haritası...

Kaynak: hürriyet.com.tr

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