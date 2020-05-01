  • BIST 101.110
  • Altın 379,401
  • Dolar 7,0385
  • Euro 7,7303
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAFlaş... Flaş... 3 bin 837 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

Bakan Koca DSÖ'nün Takibinde

»
Bakan Koca DSÖ'nün Takibinde
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Ghebreyesus, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı sosyal medyada takibe aldı.

Bakan Koca'yı Twitter'da takibe alan DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, sosyal medya hesabından Koca'nın "DSÖ Genel Direktörü Sn. @DrTedros Başkanlığında yapılan haftalık bilgilendirme toplantısında, COVID-19'la mücadelemizin sonuçlarını sunduk. Salgına yaklaşım stratejimizi, elde ettiğimiz başarıları ve tecrübelerimizi katılımcı ülkelerle paylaştık. Türkiye'nin sunumu ilgi gördü." paylaşımını retweet etti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus'un Twitter hesabında Türkçe paylaşıma yer vermesi dikkati çekti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Bakan Koca DSÖ'nün Takibinde01 Mayıs 2020 Cuma 10:12
  • Flaş... Flaş... 31 ilde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı!01 Mayıs 2020 Cuma 00:17
  • 'Bu noktaya gelmek kolay olmadı tedbirde ısrarcı olalım!'30 Nisan 2020 Perşembe 19:13
  • Fatih Portakal'a 3 Yıla Kadar Hapis İstemiyle Dava Açıldı!30 Nisan 2020 Perşembe 14:52
  • Muğla'da Korkutan Deprem!30 Nisan 2020 Perşembe 13:26
  • Bayramda Yasak 9 Gün mü Olacak?30 Nisan 2020 Perşembe 12:05
  • Dünya Genelinde Ölü Sayısı 228 Bine Yükseldi30 Nisan 2020 Perşembe 12:05
  • Flaş... Flaş... Salgının Merkez Üssü Değişti30 Nisan 2020 Perşembe 11:29
  • Tedbirlere Uymazsak Yeni Bir Dalga Olabilir30 Nisan 2020 Perşembe 11:20
  • Türk - Rus Devriyesinin 7'incisi Yapıldı30 Nisan 2020 Perşembe 11:19
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim