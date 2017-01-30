Bakan kime yalvardı?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki,"Terör örgütü zamanında Ermenilere olduğu gibi Kürtlere de tehcir yapıyorsunuz' propagandası yapıyor. Sur'da 1 milyar 950 milyon lira, neredeyse 2 milyar lira, terör bölgelerindeki yakılıp, yıkılıp, dökülen bütün yerler

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Diyarbakır'ın Sur ilçesi başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde terörden zarar gören illerde yapılan inşa ve ihya çalışmalarındaki son duruma ilişkin bilgi verdi. Terör bölgelerinde yürütülen çalışmalarda teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar nedeniyle risklerle karşı karşıya kaldıklarına dikkati çeken Özhaseki, "Dökülmüş, yıkılmış bir sürü ev var. Bunları temizlemeye giren kepçelerin önünde bombalar patlıyor. Ölenler, şehit olanlar oldu. Vatandaş, 'evime girmek istiyorum' dediğinde, 'lütfen girmeyin, polis bir arama yapsın ondan sonra girin' diye yalvardığım insanlar var, Nusaybin'de. Bu sözümü dinlemediği için bir saat sonra patlamada ölenler var ne yazık ki. Oralarda çalışmak çok zordu ve halen de bu çalışma devam ediyor." ifadesini kullandı.



Sur ilçesindeki çalışmaların da aynı zorluklarla yürütüldüğünü anlatan Özhaseki, ilçede son 20-30 yıl içerisinde gecekondulaşmanın artığına işaret etti. Özhaseki, "Tarihi eserlere birleşmiş briketten, tahtadan o kadar çirkin yapılar var ki o salaş yapı gecekonduyla bile tarif edilmez. Teröristlerin tam istediği bir ortam, orada yuvalanmışlar, çatışma başlatmışlar. O çatışmalarda bunların büyük bir çoğunluğu yıkılmış. Şimdi siz ne yapacaksınız? Önce tarihi ve tescilli eserlerin dışında, çatışmada ne kadar ağır hasarlı ev varsa yıkmak zorundasınız ve bunları yaparken de tarihi eserlere zarar vermemek gibi de bir çabanız olacak." diye konuştu.

Evleri yıkılan vatandaşlar için de değişik alternatifler oluşturduklarını vurgulayan Özhaseki, şöyle devam etti: "Bunlar yapılırken bir de terör örgütünün müthiş bir kara propagandasıyla karşı karşıyayız. Nedir o propaganda? 'Zamanında Ermenilere olduğu gibi Kürtlere de tehcir yapıyorsunuz.' Bundan büyük bir kötülük olabilir mi? Hem kendileri orada silahlanıyorlar hem çukurlar kazıyorlar hem de paçavralarını asıp bağımsızlık ilan ediyorlar, terör örgütünü susturmak için meşru güçlerimiz gittiğinde de 'siz bizim evlerimizi yıktınız' diye bağırıyorlar. İyi de orada sakin, kendi halinde yaşayan normal vatandaş vardı da askerlerin, polislerin işi gücü yok, 'orada bir çatışma çıkaralım' diye mi gittiler oraya? Niye Samsun'un Ladik'ine, niye Yozgat'ın Yerköy'üne gitmiyorlar? Orada bu ortamı sağlayan sizsiniz. Şimdi bu çatışmadan sonra da kara propagandaya başladılar."

Terör örgütünün bununla yetinmeyerek, "Buralarda her yer kamulaştırılacak. fakir fukaranın evlerini istimlak edip, zenginlere buradan peşkeş çekeceksiniz, iş merkezleri yapılacak" şeklinde de kara propaganda yaptığını dile getiren Özhaseki, gerçeği yansıtmayan bu kara propagandayı engellemek için çalıştıklarını bildirdi. "Benim evim yıkıldı" diyen vatandaşlar için TOKİ'nin evlerinin hazır olduğunu, gidip hemen oturabileceklerini belirten Özhaseki, isteyene parasını, arsasına kendisi ev yapmak isteyenlere de koruma amaçlı imar planına uygun olarak ev yapma izni verdiklerine değindi.

Özhaseki, Sur'un bir cazibe, turizm merkezi olması, aslına uygun restore edilmesi ve destinasyon merkezi olmasına önem verdiklerini ifade ederek, "Yeniden briketten evler yapılırsa, teröristlerin istediği o zaten. Yeniden yuvalanacaklar ama bizim istediğimiz olursa oradaki halk zenginleşecek, gelen turizmden istifade edecek, esnaf da mahalle de istifade edecek. Hizmet sektörü canlanacak. Orada bir oynama, kaynama olacak, burada onu istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.