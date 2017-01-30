  • BIST 85.733
  • Altın 145,973
  • Dolar 3,8112
  • Euro 4,0715
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAAltın Yine Yükselişe Geçti

Bakan kime yalvardı?

»
Bakan kime yalvardı?
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki,"Terör örgütü zamanında Ermenilere olduğu gibi Kürtlere de tehcir yapıyorsunuz' propagandası yapıyor. Sur'da 1 milyar 950 milyon lira, neredeyse 2 milyar lira, terör bölgelerindeki yakılıp, yıkılıp, dökülen bütün yerler

Çevre ve Şehircilik Bakanı  Mehmet Özhaseki Diyarbakır'ın Sur ilçesi başta olmak üzere  Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde terörden zarar gören illerde yapılan inşa  ve ihya çalışmalarındaki son duruma ilişkin bilgi verdi. Terör bölgelerinde yürütülen çalışmalarda teröristlerin tuzakladığı  patlayıcılar nedeniyle risklerle karşı karşıya kaldıklarına dikkati çeken  Özhaseki, "Dökülmüş, yıkılmış bir sürü ev var. Bunları temizlemeye giren  kepçelerin önünde bombalar patlıyor. Ölenler, şehit olanlar oldu. Vatandaş,  'evime girmek istiyorum' dediğinde, 'lütfen girmeyin, polis bir arama yapsın  ondan sonra girin' diye yalvardığım insanlar var, Nusaybin'de. Bu sözümü  dinlemediği için bir saat sonra patlamada ölenler var ne yazık ki. Oralarda  çalışmak çok zordu ve halen de bu çalışma devam ediyor." ifadesini kullandı.


 Sur ilçesindeki çalışmaların da aynı zorluklarla yürütüldüğünü anlatan  Özhaseki, ilçede son 20-30 yıl içerisinde gecekondulaşmanın artığına işaret etti.  Özhaseki, "Tarihi eserlere birleşmiş briketten, tahtadan o kadar  çirkin yapılar var ki o salaş yapı gecekonduyla bile tarif edilmez. Teröristlerin  tam istediği bir ortam, orada yuvalanmışlar, çatışma başlatmışlar. O çatışmalarda  bunların büyük bir çoğunluğu yıkılmış. Şimdi siz ne yapacaksınız? Önce tarihi ve  tescilli eserlerin dışında, çatışmada ne kadar ağır hasarlı ev varsa yıkmak  zorundasınız ve bunları yaparken de tarihi eserlere zarar vermemek gibi de bir  çabanız olacak." diye konuştu.

 Evleri yıkılan vatandaşlar için de değişik alternatifler  oluşturduklarını vurgulayan Özhaseki, şöyle devam etti: "Bunlar yapılırken bir de terör örgütünün müthiş bir kara  propagandasıyla karşı karşıyayız. Nedir o propaganda? 'Zamanında Ermenilere  olduğu gibi Kürtlere de tehcir yapıyorsunuz.' Bundan büyük bir kötülük olabilir  mi? Hem kendileri orada silahlanıyorlar hem çukurlar kazıyorlar hem de  paçavralarını asıp bağımsızlık ilan ediyorlar, terör örgütünü susturmak için  meşru güçlerimiz gittiğinde de 'siz bizim evlerimizi yıktınız' diye bağırıyorlar.  İyi de orada sakin, kendi halinde yaşayan normal vatandaş vardı da askerlerin,  polislerin işi gücü yok, 'orada bir çatışma çıkaralım' diye mi gittiler oraya?  Niye Samsun'un Ladik'ine, niye Yozgat'ın Yerköy'üne gitmiyorlar? Orada bu ortamı  sağlayan sizsiniz. Şimdi bu çatışmadan sonra da kara propagandaya başladılar."

 Terör örgütünün bununla yetinmeyerek, "Buralarda her yer  kamulaştırılacak. fakir fukaranın evlerini istimlak edip, zenginlere buradan  peşkeş çekeceksiniz, iş merkezleri yapılacak" şeklinde de kara propaganda  yaptığını dile getiren Özhaseki, gerçeği yansıtmayan bu kara propagandayı  engellemek için çalıştıklarını bildirdi. "Benim evim yıkıldı" diyen vatandaşlar için TOKİ'nin evlerinin hazır  olduğunu, gidip hemen oturabileceklerini belirten Özhaseki, isteyene parasını,  arsasına kendisi ev yapmak isteyenlere de koruma amaçlı imar planına uygun olarak  ev yapma izni verdiklerine değindi.

  Özhaseki, Sur'un bir cazibe, turizm merkezi olması, aslına uygun  restore edilmesi ve destinasyon merkezi olmasına önem verdiklerini ifade ederek,  "Yeniden briketten evler yapılırsa, teröristlerin istediği o zaten. Yeniden  yuvalanacaklar ama bizim istediğimiz olursa oradaki halk zenginleşecek, gelen  turizmden istifade edecek, esnaf da mahalle de istifade edecek. Hizmet sektörü  canlanacak. Orada bir oynama, kaynama olacak, burada onu istiyoruz."  değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ünlü markalara kayyum şoku26 Ocak 2017 Perşembe 14:26
  • Bakan Bozdağ açıkladı: 3 bin 581 hakim ve savcı görevden uzaklaştırıldı26 Ocak 2017 Perşembe 14:16
  • Kartal Devlet Hastanesi'nde sıcak saatler26 Ocak 2017 Perşembe 14:12
  • Bakan Akdağ, acil servislerde yoğunluğu önleyecek projeyi açıkladı26 Ocak 2017 Perşembe 14:11
  • Eksi 40 derecede üretilen domatesler ihraç edilecek26 Ocak 2017 Perşembe 14:06
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandum için sahaya iniyor26 Ocak 2017 Perşembe 14:04
  • Fatih Belediyesi’nin düzenlediği, “5. Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri Ön Elemede Rekor Oy Kullanıldı”26 Ocak 2017 Perşembe 14:01
  • Trump Suriye'de beklenen adımı atıyor!26 Ocak 2017 Perşembe 13:33
  • Eminönü'de annesinin denize attığı bebek aranıyor26 Ocak 2017 Perşembe 13:22
  • IŞİD, antik kent Palmira'yı imha etti20 Ocak 2017 Cuma 12:38
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim