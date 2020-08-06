Bakan Fahrettin Koca Twitter'dan duyurdu! 14 il için yeni planlama...

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgınıyla mücadeleye ilişkin vali, il sağlık müdürü ve halk sağlığı başkanlarıyla 14 ayrı videokonferans görüşmesi yaptı. Toplantılarda, vaka durumu değerlendirildi, salgına karşı planlama yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dün il değerlendirme toplantılarında İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Konya, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Diyarbakır, Bursa, Erzurum, Şanlıurfa, Mardin, Batman valileri, il sağlık müdürleri, halk sağlığı başkanlarıyla il bazında 14 ayrı videokonferansta bir araya geldiğini açıkladı. Koca, görüşmelere ilişkin şu bilgileri verdi:

"SALGINA KARŞI PLANLAMA YAPTIK"

"Toplantılarda, vaka durumunu ve tedbirleri değerlendirdik. Salgına karşı planlama yaptık. İl hıfzıssıhha kurullarının başkanı valilerimizle il sağlık müdürlüklerimizin çalışmalarında eşgüdümü sağladık. İçişleri Bakanımıza, valilerimize, sağlık personelimize teşekkür ederiz."



