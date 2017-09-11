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Bakan Çelik Londra’ya gidiyor

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Bakan Çelik Londra’ya gidiyor
vrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, temaslarda bulunmak üzere yarın İngiltere'nin başkenti Londra’ya gidecek.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, Londra ziyareti çerçevesinde İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ve Avrupa ve Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Sir Alan Duncan ile görüşmelerde bulunacak.

Kraliyet Uluslararası İlişkiler Ensitüsü Chatham House’da Avrupa’nın geleceği üzerine bir konferans verecek olan Çelik, ardından İslamofobi konusunda çalışmalar yürüten önde gelen kişiler ile öğle yemeğinde bir araya gelecek. Londra ziyareti sırasında İngiliz basın organlarına mülakat verecek olan Bakan Çelik, Londra temaslarında Türkiye-AB ilişkilerindeki son gelişmeler, Türkiye-İngiltere ilişkileri, İngiltere'nin AB’den ayrılma süreci, terörle mücadele ve geniş çerçevede iş birliği imkanları hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

 

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