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Bakan Çavuşoğlu'nun amcası son yolculuğuna uğurlandı

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Bakan Çavuşoğlu'nun amcası son yolculuğuna uğurlandı
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun amcası son yolculuğuna uğurlandı. Bakanlar kurulu toplantısında olan Çavuşoğlu, Bursa'daki cenazeye katılamadı.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun 89 yaşındaki amcası Mehmet Çavuşismail, yaşlılığa bağlı olarak vefat etti. Çavuşismail'in Yıldırım'ın Güllük Mahallesi'ndeki Ehlibeyt Camii'nde kılında cenaze namazına eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, Vali İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, AK Parti Bursa milletvekilleri, siyasiler ve vatandaşlar katıldı. Çavuşoğlu, amcasının cenazesine bakanlar kurulu toplantısında olduğu için katılamadı. Mehmet Çavuşismail, kılınan cenaze namazını müteakip Hamitler Mezarlığı'na defnedildi.

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