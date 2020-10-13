Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveçli mevkidaşına tepki: "Bu çifte standart neden?"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile Ankara'da ortak basın toplantısında konuştu. Konuşmaya Çavuşoğlu'nun İsveçli mevkidaşına 'çifte standart' tepkisi damga vurdu.

Konuşmasında Ermenistan-Azerbaycan geriliminde de değinen Çavuşoğlu şunları kaydetti:

Minsk Grubu olarak toplantı yapılmasında fayda var. Minsk eş başkanları da bugüne kadar neler yapıldığına dair rapor hazırlamalı.

Her hal ve şartta kardeş Azerbaycan’ın devlet olarak da millet olarak da yanındayız.

İsveç Dışişleri Bakanı'nın Ermenistan-Azerbaycan krizine ilişkin "Yukarı Karabağ'da her ne kadar ateşkese varılmış olsa bile devam eden çatışmalardan derin endişe duyuyoruz. Tarafları bu çatışmaları durdurmaya ve anlaşmaya uymaya davet ediyorum" demesinin ardından sözü alan Çavuşoğlu şu sözlerle sert tepki gösterdi:

"Uluslararası toplumun ateşkes çağrılarını makul karşılıyoruz ama buna ilaveten Ermenistan'a da çekil çağrısı yapılırsa, o zaman uluslararası toplumun bu sorunu çözme arzusunu görebiliriz ancak bu çağrı yapılmıyor. Kırım, Ukrayna toprakları söz konusu olduğunda AGİT dahil hepimiz çekilsin diyoruz ancak aynı çağrıyı Karabağ söz konusu olduğunda yapmıyoruz.

Diplomaside 'urge' kelimesini kullanmak tepeden bakmaktır. Siz kimden aldığınız yetkiyle Türkiye'ye Suriye'den çekilin diyorsunuz? Biz Suriye'yi bölmek istemiyoruz ama siz Suriye'yi bölmek isteyen PKK'yı destekliyorsunuz.

İkincisi siz diyorsunuz ki, Kıbrıs'ın egemenlik hakkı. Peki niye Kıbrıs Türkleri'nin haklarından niye bahsetmiyorsunuz? Hidrokarbon kaynakları üzerinde onların hakkı yok mu? Neden buna vurgu yapamıyorsunuz? Çünkü AB içinde dayanışma sergilemek istiyorsunuz. Ama yanlış işte dayanışma içinde olmak insani körleştirir. Yunanistan, sınırda ve Ege denizinde bu kadar mültecinin botlarını batırırken, niye onları eleştirmiyorsunuz? Bizim de samimi olarak itirazımız bu çifte standarta. Lütfen bunlardan kurtulun