Bakan Çavuşoğlu'ndan Hollanda seçimlerine ilk yorum

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "İşte Hollanda'da seçim bitti. Aldıkları oylar birbirine yakın, yüzde 17'ler, yüzde 20'ler, böyle birçok parti ama bir bakıyorsun sosyal demokrat ile faşist Wilders arasında da hiçbir fark yok, hepsi aynı kafa" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda'da dün yapılan genel seçimlere ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "İşte Hollanda'da seçim bitti. Aldıkları oylar birbirine yakın, yüzde 17'ler, yüzde 20'ler, böyle birçok parti ama bir bakıyorsun sosyal demokrat ile faşist Wilders arasında da hiçbir fark yok, hepsi aynı kafa. Nereye varacaksınız, Avrupa'yı nereye götürüyorsunuz? Avrupa'yı çökertmeye başladınız, Avrupa'yı uçuruma götürüyorsunuz. Yakında Avrupa'da din savaşları da başlar, başlayacak. Bu gidişle öyle. Eskiden bundan 100 sene önce savaştılar. Avrupa'nın tarihini aç önlerine koy. Bir gram utanma varsa, birbirlerinin yüzlerine bakamazlar Avrupalılar."