Bakan Çavuşoğlu'ndan Hollanda krizi ile ilgili flaş açıklamalar!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fransa'da son dakika bir açıklama yaparak "AB'den olanlarla ilgili tepki bekliyoruz. Viyana sözleşmesi ihlal edildi. Yapılan tam bir asimilasyon politikası" dedi.

Fransa'da çalışmalarına devam eden Bakan Mevlüt Çavuşoğlu "Özür yetmez bunun bir karşılığı olacak. Hollanda büyükelçisi ülkemize giremez. Hollanda'ya karşı adımlarımız olacak. Ucuz bir siyaset içerisindeler. Hollanda'da şu andaki hükümetteki partilerin Wilders'tan farkı yok. Avrupa şu anda bir uçuruma doğru gidiyor." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Tamamen kabul edilemez. Avrupa'nın diğerlerine ve ilkelerine aykırı. Aynı zamanda Viyana Sözleşmesi'ne de aykırı. Bizim bakanımızın kendi elçiliğine girmesi diplomatik bir araçla engellendi. Bu tür şeyleri Avrupa'da savaşlar zamanında, Nazi zamanında bile görmedik. Bugün Wilders'in ve koalisyon hükümetinin birbirinden hiç farklı yok. Aynı söylemi, aynı retoriği takip ediyorlar. Wilders Hollanda siyasetini rehin almış durumda.

Sizler de gördünüz, Hollanda kadın bir bakanımızın önce yolunu kesti. Sonra tam elçiliğimize girerken engelledi. Viyana Anlaşması açık. Burası Türk topraklarıdır. Ayrıca içerideki Başkonsolosumuzun da dışarı çıkmasına izin verilmedi. Yapılan ırkçılıktır, İslam düşmanlığıdır. Protesto yapan insanları köpeklere ısırttılar. Türkler gelebilir ama buradaki Türklerle buluşamaz diyorlar. Biz Türkleri esir mi verdik bunlara? Türklerin Türkiye ile bağını koparmak istiyorlar.

Bunun bir kere karşılığı olacak. Özür dilemek yetmez. Karşılığını vermeye başladık. Büyükelçi ülkeye gelmesin dedik. Giremez. Adımları atacağız. Daha sonra da Hollanda özür dileyecek. Yoksa bu adımları atmaya devam edeceğiz.

insan gibi dedim ki seçimlerden sonra geleyim isterseniz. Küstahça Çavuşoğlu seçim öncesi de sonrası da gelemez, gelirse laleleri görmeye gelebilir dediler. Bundan daha küstah bir cevap olabilir mi? İlla seçim öncesi gelmem önemli değil. Yok dediler, seçim sonrası gelmene de karşıyız. Avrupa bir uçuruma doğru gidiyor. İkinci Dünya Savaşı öncesine doğru gidiyor. Bunu hatırlatınca da çok üzülüyorlar.