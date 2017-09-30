Bakan Çavuşoğlu'ndan Barzani'ye sert tepki

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'yi sert tepki gösterdi, "Görevinin başında kalmak için bölgenin ve Kürtlerin geleceğini riske ediyor.

Akdeniz Üniversitesi'nin (AÜ) 2017-2018 akademik yılı açılışı töreni Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla Atatürk Kültür Salonu'nda (AKS) yapıldı. Açılış törenine Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra Ak Parti Antalya milletvekilleri Atay Uslu, Gökcen Özdoğan Enç, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



Törende 'Girişimci ve İnsani Dış Politika' konusunda konuşan Bakan Çavuşoğlu, AÜ'nün iyi bir akademik kadrosunun yanı sıra, iyi yönetildiğine dikkati. Tehdit ve risklerin Türkiye'yi kuşattığını dile getiren Çavuşoğlu, "Girişimci ve istikrarlı olmak bizim ön koşulumuzdur. Dış politikamızı girişimci ve insani dış politika olarak tanımlıyoruz. İnsani değerlerden taviz vermiyoruz. Dünyanın neresinde olursa, yaşanan sorunlara sırtımızı dönmüyoruz" dedi.



'DİPLOMATLARIN YÜZDE 25'Nİ FETÖ'DEN ATTIK'



Bakan Çavuşoğlu, Batı'nın sorunlar konusunda sadece konuştuğunu ve vaatte bulunduğunu, ama icraatının olmadığını söyledi. Sorunları tespit edip çözmek için kafa yorduklarını anlatan Çavuşoğlu, uluslararası alanda sorunları çözmek için diplomatları görevlendirdiklerini belirtti. Mevlüt Çavuşoğlu, "Bakanlıktan FETÖ'den dolayı diplomatların yüzde 25'ini atmak durumunda kaldık. Atmaktan dolayı mutlu değilim, ama onları (FETÖ'cüleri) atmaktan dolayı mutluyum, bakanlığımız hainlerden temizlendi" diye konuştu.



'ALMANYA İLE İLİŞKİLERİ DÜZELTECEĞİZ'



Bugün bir Avrupa ülkesi bakanının kendisini arayarak bir PKK'lı teröristi neden veremeyeceklerini anlattığını kaydeden Mevlüt Çavuşoğlu, "Avrupa, ortak değerlerin merkezi değil, ortak değerleri yok eden teröristlerin merkezi olmaya başladı, aşırı akımların merkezi olmaya başladı. Almanya'da Gabriel'in tabiriyle Nazi Partisi meclise girdi, onun kullandığı tabir bu Nazi kelimesi. Partinin ciddi bir kısmı Naziciymiş. Popülizm bitti, seçimler bitti, artık gerçekleri konuşalım dedik. Almanya ile ilişkilerimizi düzelteceğiz" şeklinde konuştu.



'AB İLE BİR TÜRBÜLANS YAŞIYORUZ'



AB ülkelerinin birçok değerinden uzaklaştığına vurgu yapan Çavuşoğlu, ırkçılık, hoşgörüsüzlük, nefret, din karşıtlığının AB'de had safhaya geldiğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, "AB ve değerleriyle bir sorumuz yok. AB'nin kriterleriyle ile de bir sorunumuz yok, neden olsun. Ama bugün maalesef bir türbülans yaşıyoruz. Ama AB halen bizim için stratejik bir ortaktır. AB ile ilişkilerimizi yoluna koyacağız" şeklinde devam etti.



KIBRIS SORUNU



Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs sorunu için yapıcı bir yaklaşım sergilediklerini kaydetti. Rum tarafı ve Yunanistan'ın herhangi bir çözüme hazır olmadığını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Bir tarafı suçlayıcı dilden uzak durduk. Yarın bir adım atılacaksa, bir çözüm olması lazım. Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayarsanız, o bir çözüm olmaz. Gel bana bağlan, bana bağlı yaşa anlayışını ne Kıbrıs'ın, ne de bizim kabul etmemiz mümkün. Siyasi eşitliği dayalı bir çözüm ve iki tarafın haklarını koruyacak bir anlaşma olması lazım" dedi.



KUZEY IRAK'TAKİ REFERANDUM



Irak'taki referandumun geçersiz olduğunu kaydeden Mevlüt Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bugüne kadar yaptığım dostane uyarıları dinlemeyen bir yönetimi, bu saatten sonra muhatap almıyoruz. Kürt kardeşlerimizi demiyorum, yönetimi diyorum. Saddam (Hüseyin) döneminde de Kürtlere hep sahip çıktık. İdlib'deki Kürtler de bu referandumu istemiyordu. Görevinin başında kalmak için bölgenin ve Kürtlerin geleceğini riske ediyor. Bizim muhatabımız Bağdat yönetimidir, onlardan gelen talebi dikkate alırız. Henüz geç değil. Vahim hatadan geri dönmeleri gerekiyor. Bu yöntemle 'Kürt kardeşlerimizin güvenliğini ve geleceği riske atıyorsunuz' dedik. Nereden ve nasıl tehditlere geleceğini tek tek Barzani'ye anlattım. Bu hırs, mevki, makam ve rant hırsı, aklın önüne geçiyor. Bu işlerin böyle olmayacağını görmeleri gerekiyor ve göreceklerdir."



RUSYA İLE YAPILAN FÜZE ANLAŞMASI



Dış politikayı birbirine alternatif görmediklerini anlatan Çavuşoğlu, Türkiye'nin hava sahasını korumak için Rusya ile füze anlaşması yaptıklarını anlattı. Çavuşoğlu, "Hava sahamı korumak istiyorum, tehditler var. NATO ile müttefik olmak demek, Rusya ile düşman olmak demek değil ki. NATO müttefiklerinden füze almak istedik, vermiyor. Gel beraber üretelim diyoruz, ona da yanaşmıyorlar. Kim iyi şartlarda verirse, ondan alırız. Rusya'dan nasıl alırsın diyorlar, e sen ver. Bir konuşalım diyorlar. Biz ilişkilerimizde dengeyi çok iyi yürütüyoruz. Komplekse kapılmıyoruz. Kazan kazan anlayışı ile önce kendi çıkarlarımızı savunmamız lazım."



Törende AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu da birer konuşma yaptı.

ANTALYA İSTANBUL'UN ALTERNATİFİ OLACAK



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Antalya’da Kepez Belediyesi'nin Dokuma Park içinde açtığı Anadolu Oyuncak Müzesi'nin açılışına katıldı. Bakanların yanı sıra Ak Parti milletvekilleri Gökcen Özdoğan Enç, Atay Uslu, Mustafa Köse, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer, Antalya protokolü, çocuklar ve aileleri açılışa katıldı.



Açılış öncesi konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, özel bir tesisi açtıklarını kaydetti. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü için övgü dolu sözler söyleyen Çavuşoğlu, klasik belediyecilik dışında Tütüncü'nün belediyeciliğin nasıl olması gerektiğini Türkiye'ye gösterdiğini kaydetti. Çavuşoğlu, "Antalya'yı vizyon şehir yapmak istiyoruz. Antalya'yı klasik yatırımlar dışında spor, sanat ve bilimde öncü yapmak istiyoruz. Antalya'da teknoloji şehri kuruyoruz. İstanbul'a alternatif bir şehir kuruyoruz. Antalya dışında İstanbul'a alternatif bir şehir olmaz. İstanbul'un yükünü ancak Antalya paylaşabilir" dedi.



MEKSİKA'YA İLK ULAŞAN KIZILAY OLDU



Çavuşoğlu, Türkiye'ye 15 Temmuz'u yaşatanlardan hesap soracaklarını belirterek, FETÖ liderinin iadesi konusunda çalışmaları yoğunlaştırdıklarını vurguladı. Çavuşoğlu, "Türkiye emin adımlarla hedefine ulaşıyor. Ülke ekonomisi yüzde 6'dan fazla büyüdü. Türkiye zorlukların üstesinden geliyor. Türkiye mazlumun yanındadır. Meksika'da yaşanan depremin ardından oraya ilk ulaşan bizim Kızılay oldu. Bu insani özelliğimizi kaybetmeden, hedeflerimize ulaşıyoruz. Türkiye'yi büyütmek ve dünyada önemli bir aktör yapmak için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de çocukların geleceği için güzel bir tesisin açılışına tanıklık ettiğini söyledi. Kepez'deki çalışmaları takip ettiğini anlatan Gül, Başkan Tütüncü'yü tebrik etti.



ANTALYASPOR'UN İLKLERİ DE YER ALIYOR



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Oyuncak Müzesi'nin oyuncak tarihine bir bakış olduğunu söyledi. Müzenin Türkiye'nin 6'ncı oyuncak müzesi olduğunu anlatan Tütüncü, bu müzenin karşılaştırmalı bir tarih sunduğunu aktardı. Müzenin daha önce Dokuma Fabrikası'nda çalışanların çocuklarının kreşi olduğunu hatırlatan Tütüncü, Antalyaspor'un birçok ürününün burada olduğunu söyledi.



Konuşmaların ardından iki bakan ve beraberindekiler, müzeyi gezdi.



TÜRKİYE'NİN 6'NCI OYUNCAK MÜZESİ



Türkiye'nin 6'ncı oyuncak müzesi olan Anadolu Oyuncak Müzesi, Dokuma Park için 4 bin metrekare alanda kuruldu. 8 bin oyuncağın yer aldığı müzede atölyeler de yer alıyor.