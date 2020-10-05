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Bakan Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ortak açıklama

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Bakan Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ortak açıklama
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ortak açıklama yapıyor.

İşte Bakan Çavuşoğlu'ndun konuşmasından öne çıkanlar;

Doğu Akdeniz'deki olaylardan sonra, kendi milli çıkarlarımız ve Kıbrıs Türkleri için adımlarımızı attık, atıyoruz. Doğu Akdeniz'de haklarımızı koruyacağız.

Biz müttefikler arasında bir kazanın olmasını istemeyiz.

Yunanistan'ın savaş gemilerini göndermesinden sonra bir gerginlik oldu. Yunanistan'ın da artık bu toplantılara katıldığını görüyor ve mutluluk duyuyoruz. Stoltenberg'e de teşekkür ediyoruz.

Polonya'nın desteğini de görüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.

Afganistan'ı da değerlendirme fırsatımız oldu. Afganistan'dan aceleci bir şekilde çekilmenin doğru olmadığını düşünüyoruz.

Irak çeşitli sorunlarla karşı karşıya. Bu sorunların aşılması için uluslararası toplumun desteğine ihtiyaç var. 

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in konuşmasından öne çıkanlar;

Türkiye NATO'ya katkı yapan çok önemli bir ortaktır.

 Türkiye'nin güvenliği de NATO için önemlidir.

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