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SON DAKİKABakan Çavuşoğlu: Şu ana kadar 3 bin 614 vatandaşımız başvurdu

Bakan Çavuşoğlu: Şu ana kadar 3 bin 614 vatandaşımız başvurdu

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Bakan Çavuşoğlu: Şu ana kadar 3 bin 614 vatandaşımız başvurdu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Corona Virüs tedbirleri kapsamında Avrupa'dan gelecek Türklerle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, 3 bin 614 kişinin dönüş için başvurduğunu ve Türkiye'ye dönenlerin İstanbul ve İzmit'teki yurtlarda 14 gün gözetim altında tutulacaklarını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:
15 Mart akşamı bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantı neticesinde 9 ülke ile uçuşları durdurduk.
3 bin 614 vatandaşımız dönmek için başvurdu.

Vatandaşlarımız döndükten sonra 14 gün karantina ve gözetim altında olacaklarını duyurduk.
34 sefer planladı THY. Fiyatları makul tuttu. vatandaşlarımız uçaklardan alınarak İstanbul ve Kocaeli'ndeki yurtlara yerleştirilecek.

20 ÜLKE İLE UÇUŞLAR DURDURULDU

Dün akşam itibarıyla 6 ülkeyle daha uçuşlar durduruldu. Toplamda 20 ülke ilke daha uçuşlar durduruldu.
Fas uçuşları durduracağını duyurdu. 1500 vatandaşımız var Fas'ta. Bu vatandaşlarımızın da mağdur olmaması için gerekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Şu ana kadar 23 ülkeden malzeme yardımı talebi aldık. Bazı ülkelerin ihtiyacını karşıladık.
Şu anda en kötü senaryoya göre Sağlık Bakanlığı işle işbirliği yapıyoruz. En kötü senaryoya göre ihtiyacımızı belirleyip bu zor günlerde onlara destek olmak önemli diye düşünüyoruz ama kendi ihtiyacımızı karşılama önemli diye.

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