Bakan Bozdağ'dan flaş açıklama!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ CHP'nin AİHM'ye başvururuz söylemi için "netice alamazlar" dedi.

Bozdağ'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar

A Haber'de soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, YSK'nın bu kararı doğru bir karardır. Çünkü YSK sadece bugün değil geçmişte de benzer konuları değerlendirmiş ve her zaman değerlendirdiğinde benzer yönde karar vermiş."

AYM DE BAŞVURAMAZ

"Anayasa Mahkemesinin halk oylaması kararını inceleme hakkı ve yetkisi yoktur. Anayasa'ya göre de Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmelere göre de yoktur. Bizim kanunlarımıza göre de yoktur. Çünkü anayasamız Yüksek Seçim Kurulu kararlarının kesin olduğunu ve bu kararlara karşı hiçbir merciye başvurulamayacağını açıkça hükme bağlıyor. Bu "hiçbir merci"nin içerisinde Anayasa Mahkemesi de vardır. Böyle bir müracaat yapsa bile Anayasa Mahkemesinin, bu müracaat karşısında bunun reddi dışında bir seçeneği önünde yoktur."



Kılıçdaroğlu'na çağrım; bundan önce de böyle bir karar olmadı. Millete yalan söylüyorsunuz. Güroymak kararının doğrularını açıklaması lazım. Kılıçdaroğlu bu konuda açıklama yapacaktır. Güroymak'ta oda seçimi için 'kabul edilmezlik' kararı var

REFERANDUM AİHM'NİN YETKİSİ DIŞINDADIR

AİHM'ye başvurudan netice alınamaz. Referandum AİHM yetkisi dışındadır.

CHP reddedeceklerini bilerek bunu neden götürüyor bunu sorgulamak lazım. Çünkü yasalarla bu açıkça belirtilir.

AGİT RAPORUNA TEPKİ

Son dönemde Türkiye'ye gelen Avrupalı raportörler süreci çarpıtıyor. Buradan çağrım; Türkiye'ye göndermesinler bu kişileri. Örneğin Danimarkalı üye Nikolaj Villumsen, PKK'yla ilişkisi var. Bu gibi raportörlerin raporu, AGİT'in raporu olamaz. Rapor baştan sonra taraflı bir rapordur. Halk oylamasına gölge düşürmek maksadıyla hazırlanmış bir rapordur. Çoğu da halk oylamasıyla ilgili süreçte olmayan maddeler. CHP'li vekiller 'denize dökeriz' diye 'evet' tercihinle bulunacakları tehdit ettiler. AGİT raporunu yazanlara soruyorum neden bunu yazmadınız? Okmeydanı'nda elinde silahla kahveye giren ve tehditler yağdıranlar hakkında bir tane satır yok. Biz bu AGİT raporunun haksız olduğunu ve gözümüzde kıymeti olmadığını belirtiyoruz.

CHP'NİN SİNE-İ MİLLET TARTIŞMASI

CHP'nin sine-i millet tavrı Böke'nin parti adına açıklamasıdır. Toplantının yarısında yapılan bu açıklama parti görüşüdür. CHP yansımalar üzerine karar değiştirdi.

CHP'nin içinde bir kısım önce sine-i millete döneriz diyor bir kısmı istemiyor. Bu CHP'nin içinde bir kafa karışıklığının dışa vurumudur.

Yüzde 49 oy aldı. Aslında bu sana bir fırsattı ama CHP bunu kullanamıyor. Hakaret ediyor vatandaşlara CHP'nin bu saygısız. Onları hor gören tavrı nedeniyle vatandaşlar 'hayır' verdikleri için pişmandır. Ben bu sonucu tanımıyorum demek ne demektir.

KILIÇDAROĞLU'NUN SOKAK ÇAĞRILARI

Kılıçdaroğlu'nun sokağa çıkma çağrısına çok tepki gösteren Bozdağ, terör örgütü gibi konuşuyor.

Kılıçdaroğlu 'hayır' verene de 'evet' verene de teşekkür etmesi lazım. Demokrasinin gereği budur. Kaostan krizden medet umuyor . Bu devir bitti. Bu yolla siyaset devri bitti. Sen yüzde 51'i nasıl alacaksın halkı birbirne kırarak mı?

Bu tür çağrılara kulak asmayın. Sizin kararınızı tanımayanı siz de tanımayın.

İDAM KARARI

Türkiye'nin iç işlerine kimse karışamaz. Türk halkının hukukunu korumak bizim ana görevimizdir.

REFERANDUM SONRASI UYUM YASALARI

Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu, Askeri Yargı, Siyasi Partiler Kanunu, Mahalli İdareler Kanunu, Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu. Bu konularda çalışmalara başladık, resmi gazetede kesin sonuçlar yayınlanınca Bakanlar Kurulu'na sevk edeceğiz. Sayın Başbakanımız talimatını verdi. Diğer uyum yasaları için adımlar atılacak. 6 aylık bir düzen süresi var. Uyum için gerekli değişiklikleri yapmak öncelenecektir. Kelime ve ibare değişikliği gibi madde değişikliği de olacak. Kapsamlı bir tarama yapılacak. Sistemin uygulanmasında sorun çıkmayacaktır.