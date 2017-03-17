  • BIST 90.265
  • Altın 142,675
  • Dolar 3,6062
  • Euro 3,8852
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAAltının Gramı 142,1 Liraya Geriledi

Bakan Bozdağ'dan Almanya Adalet Bakanı Maas'a cevap

»
Bakan Bozdağ'dan Almanya Adalet Bakanı Maas'a cevap
Adalet Bakanı Bozdağ, Almanya Adalet Bakanı Maas'a gönderdiği mektup hakkında, "Terör örgütlerinin propagandalarını Türkiye'nin gerçekleriymiş gibi aktaranlara karşı bizim tutumumuz çok nettir." dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas'a gönderdiği mektup hakkında, "Şu anda pek çok ülkede terör örgütlerinin oluşturduğu algı operasyonları üzerinden Türkiye değerlendirmeleri yapıldığını görüyoruz ve bunların hiçbirisinin gerçekliğinin olmadığını görüyoruz. Kendilerine de çok açıkça ifade ediyoruz. Terör örgütlerinin propagandalarını Türkiye'nin gerçekleriymiş gibi aktaranlara karşı bizim tutumumuz çok nettir. Adil olmayan, objektif olmayan, terör örgütlerinin propagandasının bir bakanın kaleminden Türkiye'ye gönderilmesini biz kabul etmeyiz ve buna itibar da etmeyiz. Türk yargısı bağımsız bir yargıdır, tarafsız bir yargıdır." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Bozdağ sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakan diyor ki 'Deniz Yücel'i, serbest bırakmazsanız adil yargılanma yaptığınıza biz inanmayız', bir Adalet Bakanı böyle bir cümle kurabilir mi? 'Adil yargılama ancak o serbest bırakılırsa olur.' Bir yandan yargı bağımsızlığı diyor, öte yandan da Türkiye'nin Adalet Bakanı'ndan 'Yargıya müdahale edin, eğer müdahale etmez, serbest bıraktırmazsanız biz sizin yargınızın adil olduğuna inanmayız' diyor. Kusura bakmasınlar Türk yargısı tartışmasız Alman yargısından daha adil, daha bağımsız, daha tarafsız bir yargıdır."

"Beraber gül gibi geçinip giderler"
"Sivil toplum örgütleri ideolojilerin esiri olurlarsa o zaman o ideolojinin dışındaki insanların hiçbirisinin hakkına, hukukuna sahip çıkmıyorlar ve gerçekten büyük zarar veriyorlar." diyen Adalet Bakanı Bozdağ, şunları söyledi:

"Türkiye'nin Barolar Birliği de şu anda öyle. Geçmişte de öyleydi ama ara örnekler, Vedat Bey gibi örnekleri çıkarırsanız öyleydi. Ben onun için de diyorum ki Barolar Birliğinin hiç olmazsa levhasını değiştirse Feyzioğlu, 'Cumhuriyet Halk Partisi alternatif genel merkezi' diye yazsa da iyi olur yani. Hiç olmazsa adını doğru koysun. Zaten Kılıçdaroğlu tek başlı yürütmeye karşı çıkıyor. CHP'de bir eşbaşkanlık sistemi gelmiş olur, 'çift başlılık iyi' diyor. O zaman o genel merkezi Söğütözü'nde o yönetir, öbürü de Barolar Birliğinde... Beraber gül gibi geçinip giderler."

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Bakan Bozdağ'dan Almanya Adalet Bakanı Maas'a cevap17 Mart 2017 Cuma 12:57
  • Altının Gramı 142,1 Liraya Geriledi17 Mart 2017 Cuma 12:54
  • Kadın Çamur Selinden Son Anda Kurtuldu17 Mart 2017 Cuma 12:43
  • Rize'de Kız Öğrenci Yurduna Giren Erkek, Paniğe Neden Oldu17 Mart 2017 Cuma 12:41
  • Bulgaristan, Ankara'daki Elçisini Geri Çağırdı17 Mart 2017 Cuma 12:38
  • Suriye Ordusu, İsrail Savaş Uçağı Düşürdü17 Mart 2017 Cuma 12:37
  • Melih Gökçek’in “mangal yürekli kız kardeşi” kim çıktı17 Mart 2017 Cuma 12:21
  • Fransa'da okulda silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var...16 Mart 2017 Perşembe 16:18
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hollanda seçimleriyle ilgili flaş sözler16 Mart 2017 Perşembe 16:09
  • Şehit eşinin sözleri yürek dağladı16 Mart 2017 Perşembe 15:04
    • FETÖ'nün 'sır kutusu' 8 aydır aranıyor
    • İzmir Konak'ta zabıtanın yemlerini döktüğü kuşçu amca konuştu
    • Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem!
    • 'Kuyu' ile ilgili beklenen açıklama geldi!
    • Mayın taramasında patlama meydana geldi!
    • Yunanistan'daki 3 darbeci asker kayıp!
    • Boşanma davasında 'çıplak fotoğraf' iddiası!
    • MHP'de 4 isme ihraç!
    • İşte BBP'nin referandum kararı!
    • Hamile kadını ormanlık alanda dövüp parasını gasp ettiler
    FOTO GALERİ
    • Joanna Krupa'dan çekici kareler!
    • Güzeller hayran bıraktı
    • Sylvie Van'dan seksi kareler!
    VİDEO GALERİ
    • Alex - Gidelim Buralardan
    • Sila - Afitap
    • Beyazıt Öztürk, Ayşe Çelik'in Telefon Bağlantısıyla İlgili Konuştu
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim