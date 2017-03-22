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Bakan Arslan'dan ABD'ye mektup: Ankara ve İstanbul yasak kapsamından çıkarılsın

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Bakan Arslan'dan ABD'ye mektup: Ankara ve İstanbul yasak kapsamından çıkarılsın
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ABD'li muhataplarına uçakta elektronik cihaz yasağına ilişkin mektup gönderdi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ABD'nin uçakta elektronik cihaz yasağına ilişkin ABD'li muhataplarına mektup gönderdi. Arslan, "Türkiye uluslararası güvenlik kurallarına uyuyor. İstanbul ve Ankara yasak kapsamından çıkarılmalı" dedi. 

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