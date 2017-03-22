Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ABD'nin uçakta elektronik cihaz yasağına ilişkin ABD'li muhataplarına mektup gönderdi. Arslan, "Türkiye uluslararası güvenlik kurallarına uyuyor. İstanbul ve Ankara yasak kapsamından çıkarılmalı" dedi.
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Bakan Arslan'dan ABD'ye mektup: Ankara ve İstanbul yasak kapsamından çıkarılsın
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ABD'li muhataplarına uçakta elektronik cihaz yasağına ilişkin mektup gönderdi.
Etiketler: Bakan Arslan, ABD
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- 11:34 - Terörü destekleyen personelin işine son verilecek
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