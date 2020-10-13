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Bakan Albayrak'tan 'sanayi üretimi' açıklaması: OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz!

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Bakan Albayrak'tan 'sanayi üretimi' açıklaması: OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz. Ağustosta sanayi üretimi yıllık yüzde 10,4; perakende satış hacmi yüzde 5,8 artarken, sektörel ciro endeksi ise yıllık yüzde 23,5 yükseldi" dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz. Ağustosta sanayi üretimi yıllık yüzde 10,4; perakende satış hacmi yüzde 5,8 artarken sektörel ciro endeksi ise yıllık yüzde 23,5 yükseldi. İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz" ifadesini kullandı.

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