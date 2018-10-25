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Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

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Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ile katıldıkları toplantı sonrası açıklama yapıyor. Almanya'nın, Türkiye'nin en büyük dış ticaret partneri olduğunu belirten Bakan Albayrak, Alman Bakan Altmaier ile birlikte, 3

Bakan Albayrak toplantı sonrası şunları kaydetti:

*Nürnberg'de polisin orantısız şiddetiyle hayatını kaybeden Ümit Dursun'un haberiyle sarsıldık. Bunların son bulmasını temenni ediyoruz

*Almanya, Türkiye'nin en büyük ticari partneri. Güçlü ekonomik iş birliğinin, siyasi iş birliğini beraberinde getirmesini bekliyorum.

*Almanya ile son dönemde sağladığımız pozitif havayı daha da güçlendirmek için hangi alanlara yoğunlaşmak gerektiğini konuştuk

*Almanya ile ekonominin her alanında işbirliğimizi güçlendirmek istiyoruz

*İşbirliğimizin, güçlenmesinin ticaret hacmimizin artmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Bakan Altmaier ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

*Son yıllarda, iki ülke arasındaki ilişkilerde sıkıntılar yaşandı. Ancak, ikili ilişkileri geliştirmekte kararlıyız.

*İki ülke çok önemli ticaret partneri

*Şu anda, 7 bin 500 Alman şirket Türkiye'de faaliyet gösteriyor.

*Ticari ilişkilerin zor zamanlarda da devam etmesi gerektiğini istiyoruz

ÜLKEMDE, ÇOK SAYIDA İNSANIN TÜRKİYE İLE BAĞLARI VAR

*Benim ülkemde, çok sayıda insanın Türkiye ile bağları var.

*Bu bölgede siyasi istikrara da ihtiyacımız var. 

*İşbirliğimiz için yeni imkanlar var. Şirketlerin daha fazla yatırım yapabilmelerini konuştuk.

*Bu ülke sadece önemli bir partner değil, aynı zamanda son 80 yılda önemli başarılara imza attı.

*Türk Hükümetinin kur kriziyle baş etmek için aldığı önlemler etkili oldu

Bakanı Altmaier, açıklamasının devamında yaptığı açıklamada, yarın yapacakları görüşmelerde, enerji, turizm alanlarındaki projelere ilişkin kapsamlı görüşmeler yürüteceklerini söyledi.

 AYRINTILAR GELİYOR... 

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