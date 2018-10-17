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Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar!

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Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; "Küresel finans sistemindeki dalgalanmaların bu denli yüksek olduğu bir dönemde ihraç tutarının 3 katından fazla gerçekleşen bu talep, piyasaların ve yatırımcıların ülkemizin sağlam ekonomik ve finansal göstergeleri

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uluslararası sermaye piyasalarında dün 2 milyar dolar tutarında gerçekleştirilen tahvil ihalesine, ihraç tutarının 3 katından fazla talep geldiğini belirterek, "Küresel finans sistemindeki dalgalanmaların bu denli yüksek olduğu bir dönemde, ihraç tutarının 3 katından fazla gerçekleşen bu talep, piyasaların ve yatırımcıların ülkemizin sağlam ekonomik ve finansal göstergelerine duyduğu güvenin bir göstergesi olması açısından oldukça önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Hazine Finansman Programı çerçevesinde, uluslararası sermaye piyasalarında dün 2 milyar dolar tutarında 5 yıl vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirildiğine işaret edilerek, "Tahvilin getiri oranı yüzde 7,5, kupon oranı yüzde 7,25 olarak gerçekleşmiştir. İhraca yatırımcılardan 6 milyar doların üzerinde talep gelmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ihaleye ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Bakan Albayrak da "İhale, Türkiye'nin sağlam iktisadi temellerinin, dış şoklara karşı dayanıklılığının, hayata geçirdiğimiz politika ve tedbirlerin etkilerinin yatırımcılar tarafından son derece olumlu karşılandığını net bir şekilde yansıtmıştır." ifadesini kullandı.

Albayrak, küresel finans sistemindeki dalgalanmaların bu denli yüksek olduğu bir dönemde ihraç tutarının 3 katından fazla gerçekleşen talebin, piyasaların ve yatırımcıların ülkenin sağlam ekonomik ve finansal göstergelerine duyduğu güvenin bir göstergesi olması açısından oldukça önemli olduğunu vurguladı. 

"ADIM ADIM HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

İhraç sonucunun, atılan adımların ve Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) küresel finans çevrelerince ne kadar güçlü karşılık bulduğunu ortaya koyduğuna dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:

"İhalenin sonucu, uzun zamandır uluslararası yatırımcılarla gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde vurguladığımız Türkiye'nin iktisadi temellerinin sağlamlığının, dış şoklara karşı dayanıklılığının ve hayata geçirdiğimiz tedbirlerin başarısının yatırımcılar tarafından teyit edildiğini net bir şekilde yansıtmıştır. YEP kapsamında ortaya koyduğumuz hedeflere ulaştıkça, stratejilerimizi ve politikalarımızı hayata geçirdikçe, Türkiye'ye küresel piyasalarda duyulan güven daha da artacak, makroekonomik göstergelerimiz çok daha iyi seviyelere ulaşacaktır. Enflasyon ile mücadele başta olmak üzere, YEP'in temel alanları olan bütçe disiplini, ekonomik dengelenme, ihracata ve teknoloji üretimine dayalı büyüme için politikalarımızı adım adım hayata geçireceğiz."

 

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