  • BIST 95.190
  • Altın 190,917
  • Dolar 4,8410
  • Euro 5,6425
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAEkmeğe rekor zam

Bakan Albayrak'tan kredi müjdesi

»
Bakan Albayrak'tan kredi müjdesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çinli finans kuruluşlarından, enerji ve ulaştırma sektörü yatırımları için özel sektör, kamu kurumları ve bankalara sağlanacak 3,6 milyar dolarlık kredi paketinin tamamlandığını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, mayıs ayında gerçekleştirdikleri Çin seyahatindeki görüşmelerin meyvesini verdiğini belirtti.

Çinli finans kuruluşlarından, enerji ve ulaştırma sektörü yatırımları için özel sektör, kamu kurumları ve bankalara sağlanacak 3,6 milyar dolarlık kredi paketinin tamamlandığına dikkati çeken Albayrak, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Albayrak, mayıs ayındaki Pekin ziyareti sırasında Uluslararası Çin Endüstri ve Ticaret Bankası (ICBC) Başkanı Yi Huiman ile görüşerek, Türkiye'deki enerji yatırımlarında finansman ve uzun vadeli stratejik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunmuştu.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Pekin ziyaretinde Industrial and Commercial Bank of China’nın (ICBC) Başkanı Yi Huiman ile tekrar görüştü.

Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pekin ziyaretimizin son programında dünyanın en büyük bankası olan Industrial and Commercial Bank of China’nın (ICBC) Başkanı Sayın Yi Huiman ile Türkiye’deki enerji yatırımlarında finansman ve uzun vadeli stratejik işbirliği konularını ele aldık" dedi.

 

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Amcasının tacizini açıkladı, Türkiye harekete geçti26 Temmuz 2018 Perşembe 17:59
  • Yargıda Adnan Oktar depremi!26 Temmuz 2018 Perşembe 17:08
  • Avukatından neler istedi?26 Temmuz 2018 Perşembe 16:53
  • Aydın Doğan'dan iyi haber26 Temmuz 2018 Perşembe 15:51
  • 17 yaşındaki Liseli kıza fuhuş yaptırdı, 11 yıl hapis cezası aldı26 Temmuz 2018 Perşembe 15:39
  • Kuşadası açıklarında deprem meydana geldi26 Temmuz 2018 Perşembe 15:35
  • İstanbul'da yağmura yakalananlar zor anlar yaşadı26 Temmuz 2018 Perşembe 15:34
  • Ekmeğe rekor zam26 Temmuz 2018 Perşembe 13:49
  • Beykoz'daki 222 at geldikleri şehirlere gönderilecek26 Temmuz 2018 Perşembe 12:39
  • Hangi Tv kanalını satın alacaklar?26 Temmuz 2018 Perşembe 12:35
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim