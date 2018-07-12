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Bakan Albayrak'tan flaş enflasyon açıklaması

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Bakan Albayrak'tan flaş enflasyon açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonun en kısa sürede önce tek haneye, ardından hedefimize gerilemesi için adımlarımızı atacağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,  "Politikalarımız, bütçe disiplinini, tek haneli enflasyonu ve yapısal reformları  önceleyerek, Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme hedefi  çerçevesinde şekillenecek." dedi.

Albayrak, AA muhabirine, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ardından  yeni dönemde uygulanacak ekonomi politikalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Politikalarının, bütçe disiplinini, tek haneli enflasyonu ve yapısal  reformları önceleyerek, Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve sürdürülebilir bir  büyüme hedefi çerçevesinde şekilleneceğini belirten Albayrak, uluslararası  finansal piyasalardaki tüm aktörler ve paydaşlarla beraber, iş birliği içinde  çalışarak, Türkiye'ye dış kaynak giriş miktarını ve kaynak çeşitliliğini  artıracaklarını söyledi.

Albayrak, ekonominin tüm kesimlerinin, paydaşlarının kendi katkılarını  içinde görecekleri, yapısal dönüşümleri sağlayacak, bütüncül bir yaklaşımı ve  güçlü bir makroekonomik perspektifi olan OVP'yi açıklayacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "faizlerin seçim sonrasında  düşeceği"ne ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine Albayrak, şöyle  konuştu:

"Cumhurbaşkanımız, sadece ekonomide değil, ülke meselelerini  ilgilendiren her konuda elini taşın altına koyan, sorumluluk alan bir liderdir.  Bu millete, büyük ve güçlü Türkiye idealini sunmuş ve bu uğurda gece gündüz  demeden çalışmaktadır. Bizim bu dönemde temel önceliğimiz enflasyonun düşürülmesi  olacaktır. Tüm kurumlarımızla, özel sektörümüzle, tüm yatırımcı ve  paydaşlarımızla eşgüdüm ve çok sağlam bir koordinasyonla çalışacağız. Enflasyonun  en kısa sürede önce tek haneye, ardından hedefimize gerilemesi için adımlarımızı  atacağız. Enflasyonla mücadelede tüm yük para politikası üzerinde  kalmayacak. Yeni dönemde hem para politikası ve maliye politikası arasındaki  koordinasyon süreklilik arz edecek hem de fiyat istikrarına risk oluşturan  yapısal unsurlara ilişkin kapsamlı bir eylem planı hayata geçirilecek."

"Hiç olmadığı kadar etkin bir Merkez Bankası"

Merkez Bankasının, fiyat istikrarını sağlamak ve para politikasının  etkinliğini belirlemek açısından önemli rol oynayan sorumlu aktör olduğunu  hatırlatan Albayrak, Bankanın bağımsız bir kurum olarak, ekonominin gerçekleri ve  piyasa koşulları neyi gerektiriyorsa onu yapacağını vurguladı.

Albayrak, "Merkez Bankasının bağımsızlığının ve karar alma  mekanizmalarının spekülasyonlara konu edilmesi kabul edilmez." diye konuştu.

Fiyat istikrarı ve enflasyonla mücadelede özellikle yapısal  kanallardaki tıkanıklıkları açarak ve politika eşgüdümünü güçlendirerek Merkez  Bankasının hareket alanını genişleteceklerini vurgulayan Albayrak, "Hiç olmadığı  kadar etkin bir Merkez Bankası, yeni dönem politikalarımızın temel hedefleri  arasında yer alacak." ifadesini kullandı.

"Mali disiplinden taviz yok"

Mali disiplinden taviz vermeyeceklerinin altını çizen Albayrak, etkin  ve verimli yatırımları önceliklendirecek, maliyetlerin bütçeye uyumunu sağlayacak  yapısal dönüşümleri hayata geçireceklerini bildirdi.

Albayrak, OVP dönemi boyunca ve sonrasında mali disiplinden taviz  vermeden, bütçe dengesinin OVP hedefleri doğrultusunda gerçekleşmesini temin  edecek şekilde etkin maliye politikaları uygulayacaklarını söyledi.

Ekonominin 2016 yılındaki yavaşlamayı takiben destekleyici  politikaların etkisiyle 2017 yılında önemli bir toparlanma sürecine girdiğini  anlatan Albayrak, bu süreçte iktisadi faaliyet istikrarlı bir büyüme patikasına  yönlendirilirken, hızlı kredi büyümelerinin göründüğünü aktardı.

Albayrak, ekonominin bu yılın başından itibaren istikrarlı ve  sürdürülebilir bir zemine oturma yolunda ilerlediğine dikkati çekerek,  "Önümüzdeki dönemde makro politikaların, enflasyon ve cari dengede iyileşmeye  yönelik olarak 'ekonomide dengelenme' önceliğiyle kurgulanacağının altını önemle  çizmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'deki şirketlerin borcuna da değinen Albayrak, ülkedeki  şirketlerin toplam borçlarının gayrisafi milli hasılaya oranının gerek gelişmiş  ülkeler gerekse benzer gelişmekte olan ülkelerle kıyaslandığında makul ve  sürdürülebilir seviyede olduğunu dile getirdi.

Albayrak, firmaların ve bankaların finansal koşullara uyum ve  deneyimlerinin yüksek olduğunu söyledi.

Bankaların kredi politika ve uygulamalarıyla firmaların borç ödeme  performansının sağlıklı ve sağlam bir görünüm sunduğuna dikkati çeken Albayrak,  şöyle devam etti:

"İktidar olarak ve ilgili kamu kuruluşlarımızın koordinasyon  kabiliyetleri dikkate alındığında, geniş bir yelpazede makroihtiyati politika,  tedbir ve teşvik geliştirme ve uygulama deneyimine sahibiz. Sorunlara bütüncül  bir bakış açısıyla çözüm çerçevesi oluşturma kabiliyetimiz yüksek seviyede. Yeni  dönemde bu koordinasyon yönetim şeklimizin yapısı ve etkinliği paralelinde  güçlenecektir. Kamu bankalarımızın bu süreçte ekonomik dinamizme ve kalkınmaya  büyük katkı vereceğini göreceksiniz."

"Daha sade ve kararlı para politikasının destekçisi olacağız"

Albayrak, görevi devraldığı gün yaptığı güçlü para politikası  vurgusuna ilişkin, "Güçlü para politikası derken, fiyat istikrarı temel hedefi  doğrultusunda şekillenen politikaları kastediyoruz. Makroekonomik denge açısından  enflasyonla mücadele öncelikli alanların başında geliyor." dedi.

Türkiye'de daha öngörülebilir ve istikrarlı bir makroekonomik  görünümün düşük enflasyon oranlarına ulaşılarak inşa edilebileceğinin açık  olduğunu dile getiren Albayrak, bu nedenle temel amacı fiyat istikrarını sağlamak  olan Merkez Bankasının para politikasını güçlü bir şekilde uygulamasının esas  olacağını bildirdi.

Bakan Albayrak, "Yeni dönemde Merkez Bankasının hedefler doğrultusunda  daha öngörülebilir, sade ve kararlı bir para politikası uygulamasının destekçisi  olacağız. Hükümet olarak biz de bu politikaların etkinliğini kısıtlayabilecek  yapısal engelleri mümkün olduğunca ortadan kaldırarak ve politika eşgüdümünü  kuvvetlendirerek para politikasını destekleyeceğiz." diye konuştu.

"Finansal istikrar için gerekli çalışmalar yapılıyor"

Reel sektörün ödenmeyen banka borçlarına yönelik bir soru üzerine de  Türkiye'de bankacılık sektörünün performansının ekonominin en güçlü taraflarından  biri olduğunu belirten Albayrak, sektörün sermaye yeterlilik oranının dünya  ortalamalarının çok üzerinde, yüzde 16,4 olduğunu ifade etti.

Albayrak, finans sektörünün son derece şeffaf bir çerçevede  uluslararası kural ve pratiklerle uyumlu faaliyet gösterdiğini, BDDK ve bağımsız  denetim kuruluşları tarafından yine uluslararası kurallara uygun bir şekilde  denetlendiğini dile getirdi. Bakan Albayrak, "Bazı bilinen firmaların kamuoyuna  yansıyan yeniden yapılandırma talepleri yatırımcılar nezdinde yönelttiğiniz bu  soruya zemin teşkil etmiştir ancak yeniden yapılandırma işlemleri bankacılık  sektörünün doğası gereği kredi vadelerinin nakit akışlarına uygun şekilde vade  uzatımı işlemlerini kapsamaktadır ve genele yaygın bir durum değildir.  Finansal  istikrar açısından kurumlarımız gerekli çalışmaları yapmaktadır."  değerlendirmesinde bulundu.

"Yatırımcıların ilgisi daha da artacak"

Reel sektör firmalarından finansal kuruluşlara tüm kesimlerin  koordinasyon içinde hareket etmesiyle ülkenin sağlam temellere dayalı  sürdürülebilir ve istikrarlı bir büyüme ortaya koyacağını vurgulayan Albayrak,  şunları kaydetti:

"Yeni sistem ve etkin koordinasyon amaçlı yeniden yapılandırılan  ekonomi yönetimi ile ekonomi politikalarımızı kararlılıkla ve tutarlı bir şekilde  uygulayarak makroekonomik hedeflere ulaşılacaktır.  Yeni dönemde ekonomi  politikalarının uyumu en üst düzeyde olacak, alınan kararlar hızla hayata  geçirilecektir. Gerek firmalarımızın gerekse finans sektörümüzün koordinasyonuyla  bu süreçte yerli ve yabancı yatırımcıların ekonomimize ilgisinin daha da  artacağını göreceğiz."

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