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Bakan Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı

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Bakan Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı'nın bu yılki ana temalarını; 'Yeni Dengelenme', 'Yeni Normal' ve 'Yeni Ekonomi' olarak belirledik" dedi.
Son dakika... Bakan Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı

Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyon hedefleri, 2020 için yüzde 10,5, 2021 için yüzde 8, 2022 için yüzde 6, 2023 için yüzde 4,9 oldu. İşsizlik oranın 2023'te yüzde 10,9'a gerilemesinin beklendiği programda büyüme hedefleri, 2021 için yüzde 5,8, 2022 ve 2023 için yüzde 5 şeklinde gerçekleşti.

 

Hazine ve Maliye Bakanı berat albayrak, İstanbul'da "Yeni ekonomi Programı 2021-2023 Lansman Toplantısı"nda konuştu.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

2021-2022-2023 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programı lansmanına hoşgeldiniz. İlkini Eylül 2018'de açıklamıştık. Eski ismiyle her yıl eylülde orta vadeli program adıyla açıklanan programımızı yeni ekonomi konsepti içinde her yılın eylül ayında açıklamıştık. Yurtdışı kaynaklı finansal ve makro ekonomik dengesizliklerle yoğun bir şekilde mücadele ediyordu ülkemiz. Dengelenme süreci olarak ilk yılını ilan etmiştik. Kararlı politikalarla Türkiye muazzam bir başarı elde etti.

2019'un son çeyreğinde yüzde 6,4'lük büyüme elde ettik ama salgında ülkelerin para birimleri değer kaybetti. Salgın sürecinde sektör odaklı vergi indirimlerine gittik, tüm işletmelere yardımcı olduk. Salgın sürecinde aldığımız ekonomi politikası sayesinde Temmuz ayında hızlı bir şekilde normalleşme sürecine girdik. Salgına özgü finansal tedbirler kademeli olarak kalkacak.

494 MİLYAR LİRALIK DESTEK PAKETİ

18,7 milyar lira kısa çalışma ödeneği, 4,4 milyar lira nakdi destek ve 3,6 milyar liralık işsizlik ödeneği yaptık. Salgında açıkladığımız destek paketlerinin toplam büyüklüğü 494 milyar lira ile mili gelirimizin yüzde 10'una ulaştı.

YEP'TE ÜÇ TEMEL TEMA

Yeni Ekonomi Programı'nın bu yılki ana temalarını; 'Yeni Dengelenme', 'Yeni Normal' ve 'Yeni Ekonomi' olarak belirledik. Yeni dönemde ülkemizi cazibe merkezi haline getirecek adımlar atacağız, kalkınma modeli uygulayacağız. Türkiye potansiyelin oldukça altında büyüdü, stratejik reformları hayata geçirmeye devam edeceğiz. 

"ENFLASYONUN 2020 SONUNDA %10,5 OLMASINI BEKLİYORUZ"

Yılın tamamında büyümenin pozitif olmasını ve yüzde 0,3 oranında gerçekleşmesini öngörüyoruz. 2021 için yüzde 5,8, 2022 ve 2023 için yüzde 5 büyüme hedefimiz var. İşsizlik oranının, kademeli azalarak 2023'te yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyon hedefimiz, 2020 için yüzde 10,5, 2021 için yüzde 8, 2022 için yüzde 6, 2023 için yüzde 4,9. Doğalgaz ithal eden değil, ihraç eden ülke olmaya doğru gidiyoruz. Program dönemi boyunca bütçe açığının GSYH'ye oranının kademeli gerilemesini ve dönem sonunda yüzde 3,5 olmasını bekliyoruz.

"GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ"

Finansal piyasalarda stratejik reformlar yoluyla tasarruflarımızın artırılması, kaynak dağılımında etkinliğin desteklenmesi, finansal okuryazarlık seviyesinin yükseltilmesi ve finansal sistemin sermaye piyasası ayağının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Sürdürülebilir büyüme için gece-gündüz çalışacağız.

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