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Bakan Albayrak: Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli

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Bakan Albayrak: Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2. çeyrekte hissedilen pandeminin etkileri ile ilgili olarak Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda; "Dünya ekonomilerini durma noktasına getiren yüzyılın felaketi pandeminin etkilerini 2. çeyrekte hissedeceğimizi bil

Kötümser tabloların aksine GSYİH oranımız dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sonuç verdi. Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli." ifadelerine yer verdi.

Bakan Albayrak açıklamasına şu şekilde devam etti;

"Milli ekonomi hedefleri, İstihdama dayalı üretim, Vatandaşının yanında olan bir ekonomi modeliyle yılı pozitif ayrışarak kapatacağız inşaallah. 2021’e pandeminin izlerini silerek girmekte kararlıyız. İnşaallah ‘V’ çıkışı GSYİH verilerinde de göreceğiz."

 

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