Bakan Albayrak: Komisyonculuk tarihe karışacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Türkiye 2023' Zirvesi'nde açıklamalara bulundu.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye 2023 Zirvesi" çerçevesinde yaptığı konuşmada ekonomideki son gelişmelere dair şunları söyledi:

*(Ekonomide) Temmuz ve Ağustos'ta başlayıp Eylül'de devam eden olumsuz hava dağılmaya başladı

*Yatırımcıların ülkemize güveni her geçen gün güçlenerek artmaya devam ediyor

*Atılan adımlar ve spekülatif ataklara karşı hayata geçirilen planlar ile OVP ile birlikte Türkiye paydaşların güvenini kazanacak süreci ortaya koydu

DENGELENME BAŞLADI

*Ekonomide son dönemde dış ticaret rakamlarının ardından dengelenme başladı

*Ekim'in ilk 10-15 gününde ihracat çok güçlü başladı, farklı bir rekoru görebiliriz

*Bunun bu şekilde çıkması yıl sonu hedefleri açısından çok önemli

*Türkiye uzun yıllar sonra Ağustos'ta 2.6 milyar dolar cari fazla verdi; demek ki Ekim ve Kasım'da daha iyi performans bizi bekliyor

*Enflasyondaki iyileşmeyle birlikte yıl sonu hedefleri yakalanacak

KÖTÜ DÖNEM GERİDE KALDI

*Enflasyon rakamları, kur ve faiz açısından kötü bir dönemi geride bıraktık

*Şimdi cari açığı kalıcı olarak bitirecek projelerin hayata geçirilmesine sıra geldi

*Son 3-5 aylık dönemde dengelenme ithalata dayalı cari harcamalarda yaşanıyor; gereksiz yerli ikamesi olan tüketime dayalı ithalatta köpüğü aldıkça dengelenme artıyor

*Kısa vadeli adımlar şu anda tamamlandı; ani müdahaleler yaptık, gerekirse yine yapacağız

KOMİSYONCULUK TARİHE KARIŞACAK

*Yeni Hal Yasası'nı yakında TBMM'de gündeme getireceğiz, stokçuluk tarihe karışacak, gıda fiyatlarına makul fiyattan ulaşılması için bu önemli

Sadece tarım değil tüm alanlardaki koordinasyonla aksiyon adımları hızlı şekilde atılacak

*Bundan sonraki süreçte kısa ve orta vadeli çalışmalarımızın hayata geçtiğini göreceğiz. İnşallah artık komisyonculuk tarihe karışacak ve yeni haller yeni satış imkanları sağlanacak. Lojistikteki kayıpların önüne geçeceğiz.

*Reel sektöre destek vermeye devam edeceğiz

*Türkiye bu saldırıları beklenenin altında bir hasarla atlattı, Ağustos'taki süreç Türkiye tarihinin en büyük ekonomik saldırısı

Her geçen gün çok daha güçlü adımlarla Türkiye'nin ekonomisinin para birimi ile birlikte çok daha güçlü ve pozitif ayrışacağı bir sürecin arifesindeyiz.