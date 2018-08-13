Bakan Albayrak: 'Aksiyon planları hazır'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar'a açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, kurlarda yaşanan dalgalanmalarla ilgili 'Tüm önlem ve aksiyon planlarımız hazır.' dedi.

Bakan Albayrak “Bankalarımızla birlikte kurdaki dalgalandırmanın en fazla etkilendiği kesim olan reel sektör firmalarımızın KOBİ’ler dahil durumlarıyla ilgili aksiyon planımızı hazırladık” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar’a gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Albayrak, “Son dönemde kurlarda yaşanan oynaklığı, bunun ekonomimize etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu üzerine kurların bugünkü tablosunun ekonomik verilerle açıklanmasının mümkün olmadığını belirterek “Bu çok net bir saldırının, sınamanın göstergesidir.

Küresel finansal sistemin en büyük oyuncusunun başlattığı bu saldırı, tüm gelişmekte olan ülkelerde benzer durumu ortaya çıkarır. Çıkardı da zaten” ifadelerini kullandı. Bu durumu Rusya’nın da yaşadığını, ancak çok güçlü bir toparlanma yaşadığını anımsatan Albayrak, “Bugün yaşanan tabloda, ülkemizin parasının doğrudan bir ABD başkanı tarafından hedef alındığı böyle bir ortamda, Türk ekonomisine kırılganlık suçlaması yapmak art niyetliliktir” dedi. Albayrak “Bankalarımızla birlikte kurdaki bu dalgalandırmanın en fazla etkilendiği kesim olan reel sektör firmalarımızın KOBİ’ler dahil durumlarıyla ilgili aksiyon planımızı hazırladık. Bankalarımız ve BDDK ile beraber gerekli önlemleri hızlı bir şekilde alacağız” diye konuştu.

Kamu tasarrufu

Gereken adımların atılmaya başlandığını vurgulayan Albayrak “Pazartesi sabahtan itibaren piyasaları rahatlatmak amaçlı olarak kurumlarımız gerekli aksiyonları alacak ve bu konuda gerekli duyuruları piyasa ile paylaşacaklar. Dediğim gibi, tüm önlem ve aksiyon planlarımız hazır” dedi. Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söz ettiği 400 projenin anımsatılarak “O projelerin hayata geçmesi ülkemiz açısından çok önemli.

Ardından siz kamunun tasarruf edeceğini söylediniz. Yıl sonunda en az 5 milyar lira faiz dışı fazla verileceğini belirttiniz. 400 proje harcama işareti verirken, kamunun tasarruf etmesini nasıl sağlayacaksınız?” diye sorulması üzerine şunları kaydetti: “100 günlük program adı üstünde 3 ay 10 gün yani 2018 bütçesi kapsamında uygulanacak bir program. Program uygulayacağımız bütçe disiplini çerçevesinde gerçekleşecek.” Büyük projeler için 90 günlük sürede atılacak adımların belli olduğunu kaydeden Albayrak, “Kamu tasarruflarımız kapsamında bunları dikkate aldık. Yapılacak projeler için uzun vadeli dış finansal kaynağa dayalı modelleri önceleyeceğiz” dedi.

Albayrak, “Ekonomi kurmayları ve kurumlar, Uzakdoğu’da piyasaların biz uykudayken açıldığını dikkate alıp, aksiyon planlarını devreye almaya gece yarısından itibaren başladı. Bu sabah piyasalar açıldığı andan itibaren de aksiyon planlarının devam gelecek” ifadelerini kullandı.

Albayrak “Döviz hesaplarına el konulması ya da TL’ye çevrilmesi söz konusu mu?” sorusuna “Sürekli kamuoyunun gündemine bazı iddialar geliyor. Mevduatların TL’ye döndürülmesi yada el konulması gibi çok ileri iddialar. Bakın çok net söylüyorum. Mevduatlara el konulmayacak. Hesaplardaki dövizler TL’ye döndürülmeyecek. Ama bu dedikoduları ve yalanları ortaya atanlarla hukuki mücadele sonuna kadar yürütülecek. Yasal işlem başlatılacak” yanıtını verdi.

Mali kural uygularız

Albayrak, “Para politikalarında tam bağımsızlık mesajınızın uygulamaya dönüşmesi, atılacak bazı adımlarla güçlenmesi için bir planınız var mı?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Para politikasındaki bağımsızlığın güçlenmesi için en önemli gördüğümüz konuların başında, para politikalarının güçlü mali politikalarla desteklenmesi geliyor. Merkez Bankası son kararında ve sonrasındaki iletişiminde maliye politikalarının önemine atıfta bulundu. Şimdi maliye politikaları ile ilgili güçlü bir sürece gireceğiz.” Albayrak şöyle devam etti: “İlk bir ayda alınan kararlar, bütçe disiplini, borçlanma ihtiyacının azaltılması, kredi kart ve kredi taksitleri ile ilgili değişiklikler, cari açığa yönelik ithalat kalemleri üzerindeki düzenlemeler bu çerçevede desteklerdir. Orta Vadeli Plan kapsamında 2019 yılında büyümenin yüzde 3-4 aralığında olmasını öngörüyoruz.

Cari açığın yüzde 4 civarında dengelenmesini hedeflerken, bütçe açığını da yüzde 1.5 seviyesinde sınırlandıracağız. Bunların hepsi para politikalarının etkin ve bağımsız bir şekilde uygulanması için Merkez Bankasına önemli destek verecek. Bizim Yeni Ekonomi Yaklaşımı’mızın en önemli ayağını bu disiplin oluşturuyor. Hedeflerimizi belirledik. Bütçe dışı giderler için taviz vermeyeceğimizi tüm ilgili kurum ve bakanlarımızla konuştuk. Bu hassasiyet için gerekirse hedeflenen göstergeler için Mali Kural uygulayacağız.”

Yatırım ve harcamada 3+1’e hep bakacağız

Albayrak, yerli malını teşvik konusunda “Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan iken en az iki genelge yayınladı, ‘Kamu ihalelerinde Türkiye’de üretilen ürünler yüzde 15 pahalı olsa bile tercih edilecek’ dedi. Ancak, belediyeler dahil bir çok kamu kurumu buna uymadı. Şimdi Türkiye’de üretilenin tüketilmesini sağlamak üzere neler yapılacak?” sorusuna şu yanıtı verdi: “3+1 Yeni Ekonomi Yaklaşımının özellikle harcamalar ve yatırımlar ile ilgili kısmını anlatırken bir örnek verdim.

Artık bir yatırım ve harcamayı değerlendirirken 3 soruya verdiği cevaba bakacağız. Teknolojik yada yüksek katma değerli üretim sağlıyor mu? İhracatı artırıyor mu? Cari açığı düşürüyor mu? Şimdi bu anlayış tüm ekonomi alanlarında hakim olacak. İhalelerde bu kurala neden uyulmadığını takip edeceğiz. Yerli firmalarımızın üretimine destek sağlamak ve az önce söylediğim üç alandaki katkılarını artırmak için teşvik sistemini de yeniden kurgulayacağız.”

BAKAN ALBAYRAK TWİTTER'DAN AÇIKLADI: BU GECEDEN İTİBAREN AKSİYON PLANIMIZI UYGULAMAYA BAŞLADIK?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kurdaki dalgalanma ile ilgili piyasaları rahatlatma amaçlı önlem aldığını belirterek aksiyon planının hazır olduğu belirtti.

Bakan Albayrak, "Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık. Piyasaları rahatlatmak amaçlı olarak kurumlarımız gerekli adımları atacak. Mevduatlara el konulmayacak. Hesaplardaki dövizler TL'ye döndürülmeyecek. Ama bu yalanlarla sonuna kadar hukuki alanda mücadele edilecek" dedi.

Twitter'dan açıklamalarda bulunan Bakanı Albayrak, şu mesajları paylaştı:

"Bankalarımızla birlikte kurdaki dalgalandırmanın en fazla etkilediği reel sektör firmalarımızın KOBİ'ler dahil durumlarıyla ilgili aksiyon planımızı hazırladık. Bankalarımız ve BDDK ile beraber gerekli önlemleri hızlı bir şekilde alacağız.

Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık. Piyasaları rahatlatmak amaçlı olarak kurumlarımız gerekli adımları atacak. Mevduatlara el konulmayacak. Hesaplardaki dövizler TL'ye döndürülmeyecek. Ama bu yalanlarla sonuna kadar hukuki alanda mücadele edilecek.

Bizim yeni ekonomi yaklaşımımızın en önemli ayağını bütçe disiplini oluşturuyor. Hedeflerimizi belirledik. Bütçe dışı giderler için taviz vermeyeceğimizi tüm kurum ve bakanlarımızla konuştuk. Bu hassasiyet için gerekirse hedeflenen göstergeler için Mali Kural uygulayacağız.

Yatırımları ve harcamaları değerlendirirken 3 soruya verdiği cevaba bakacağız. Teknolojik yada yüksek katma değerli üretim sağlıyor mu? İhracatı artırıyor mu? Cari açığı düşürüyor mu? Bu anlayış tüm ekonomi alanlarında hakim olacak. Bu uygulamayı önemsiyoruz.

Kimsenin şüphesi olmasın. Milletimizin desteği, rasyonel politikalar ve kararlı bir duruş ile bu mücadeleden Allah'ın izniyle zaferle çıkacağız."