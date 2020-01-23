Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: 16 adayı silahlandırıyor

Sergi alanındaki silah sistemlerini inceleyen Bakan Akar ve Komutanlar daha sonra Roketsan’ın çalışmalarına ilişkin detaylı brifing aldı. "Olmazsa olmaz kuruluşlardan biri" olarak nitelendirdiği Roketsan’ın önemli projeleri hayata geçirdiğini ifade eden Bakan Akar, gelişen harp araç ve gereçleriyle TSK’nın etkin, caydırıcı ve saygın özelliğinin daha da arttığını belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin kahramanlık ve fedâkarlığının dünyaca bilindiğine dikkati çeken Bakan Akar, "En iyi şekilde kullanabileceğimiz ileri teknoloji ürünü silah araç ve gereçlerle, bu kahramanlık ve fedakarlık çok daha etkili ve olumlu sonuçlar doğuracaktır" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanlığı olarak, yerli ve milli savunma sanayinin daima yanında olduklarını vurgulayan Bakan Akar, "Karada, denizde, havada Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kullandığı yerli ve milli çok sayıda silah, araç, gereç ve mühimmat var. Bu, bizler için ayrı bir moral ve motivasyon kaynağı. Bundan dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı. Yerli savunma sanayiinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşvik ve destekleriyle gelinen noktanın daha da geliştirilmesinin önemine işaret eden Bakan Akar, bunun sadece Türkiye için değil dost, kardeş ve müttefik ülkeler için de gerekli olduğunu belirtti.

TÜRKİYE ULUSLARARASI CAMİADA BİR ÖZNE OLDU

Son dönemlerde bölgede yaşanan gelişmeleri anımsatan Bakan Akar, “Türkiye uluslararası camiada Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir özne oldu” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin bu özelliğini sürdürmesi ile hak ve hukukunu korumasının önemine değinen Bakan Akar, bunun için etkin, caydırıcı ve saygın bir Silahlı Kuvvetlere olan ihtiyacı dile getirdi. Bölgesel gelişmelere de değinen Bakan Akar, Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yapılan Barış Pınarı Harekatı ile bölgenin teröristlerden temizlendiğini, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtının gerçekleştirildiği bölgelerdeki güven ve istikrar ortamının sürdürüldüğünü söyledi.

İdlib’de rejimin mutabakatlara aykırı davranarak yerleşim yerlerine, hastanelere, okullara saldırmaya devam ettiğini ifade eden Bakan Akar, "İdlib’de dün gece de yoğun hava saldırıları sonucunda binlerce insan kendilerini kurtarmak için Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekât bölgelerine kaçmak için çabalıyor" dedi.

BİR GARABETLE KARŞI KARŞIYAYIZ

Terörle mücadelenin yanı sıra Ege, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Libya’daki faaliyetlerin devam ettiğini bildiren Bakan Akar, çalışmaların uluslararası hukuka, ülkelerin toprak bütünlüğüne saygılı şekilde yürütüldüğünü vurguladı. Bakan Akar, istikrardan, barıştan, huzurdan, haktan, hukuktan, adaletten yana olduklarını belirterek, “Ancak hiçbir zaman hakkımızı, hukukumuzu çiğnetmeyeceğimizi de her vesileyle söyledik, söylemeye devam ediyoruz, bu konuda kararlıyız” diye konuştu. Ege’de sorunların iyi komşuluk ilişkileri kapsamında çözülmesi konusunda yapılması gerekenleri yaptıklarını, bu konuda kimsenin kendilerine aksini söyleyemeyeceğini vurgulayan Bakan Akar, şöyle konuştu: