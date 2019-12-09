Bakan Akar'dan F-35 Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar, "Bizde kesinlikle kimyasal silah yok, etnik, dini ayrımcılık yok. Tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi, mesleki değerlere sahip bir orduyuz" dedi. Bakanı Akar ayrıca, "F-35'in ortağıyız, müşterisi değiliz ve ortak olarak bütün sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirmiş durumdayız." ifadelerinde bulundu.

İşte AA Editör Masası’na konuk olan Akar’ın açıklamalarından satır başları:

NATO Türkiye ile daha güçlüdür. Bunun sorgulanması anlamsız.

Bunun yanında ülkemizin menfaatlerini korumak durumundayız. Bu durum NATO’ya karşıtlık gibi gösterilmemeli.

NATO planlarını bloke etmek gibi bir şey söz konusu değil.

TÜRKİYE TEZLERİNDEN VAZGEÇTİ İDDİALARI

Kesinlikle böyle bir şey yok. YPG teröristtir PKK’nın Suriye koludur. Bundan vazgeçmemiz değiştirmemiz asla söz konusu değildir. Bütün dünya bunu böyle bilecek.