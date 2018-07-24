Bakan Akar’dan bedelli askerlik açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedellide temel askerlik eğitiminin kaldırılmasının doğru olmayacağını söyledi. Akar, "Süre konusunda görüşüyoruz, değişebilir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, bedellide temel askerlik eğitiminin kaldırılmasının doğru olmayacağını söyledi. Akar, "Süre konusunda görüşüyoruz, değişebilir" dedi.

"ARKADAŞLARIMIZ ÇALIŞMALARINI YAPMAYA DEVAM EDİYOR"

Teklifin Genel Kuruldaki görüşmelerinde 21 gün şartının değişip değişmeyeceği sorusuna Akar, "O Genel Kurulun takdiri. Biz elimizdeki bütün bilgileri, geçmişte yapılan tecrübeleri ilgili komisyonlara, personellere aktardık. Oradaki arkadaşlarımız çalışmalarını yapmakta, yapmaya devam ediyorlar." yanıtını verdi.

Bir gazetecinin, başvuran kişi sayısının bir milyon olması durumunda eğitimin nasıl gerçekleşeceğiyle ilgili sorusu üzerine ise Akar, "Tedbir alırız ama o varsayım biraz aşırı." ifadesini kullandı.

"150 BİN İLA 400 BİN ARASI BAŞVURU BEKLİYORUZ"

Geçmişte bunların planlamasının yapıldığını, önceki bedelli askerlik uygulamalarından yararlanan kişilerin en yüksek yüzde 30, en az yüzde 10 olarak gerçekleştiğini anlatan Akar, "Bu manada bakıldığında 150 bin ila 400 bin arasında bir başvuru bekliyoruz. Buna göre Genelkurmayı, kuvvetlerimizi ikaz ettik. Ona göre hazırlıklarını sürdürüyorlar. Onda bir sorun olmaz." diye konuştu.

"MECLİS'İN TAKDİRİ"

Gençlerin 21 günün kaldırılması yönünde taleplerinin olduğunun aktarılması üzerine Akar, "Artık o Meclisin takdiri. Biz gerekli bilgileri sunduk. Meclisin takdirine göre karar verilecek." dedi.

"SEFERBERLİK DURUMU OLDUĞUNDA İHTİYAÇ OLABİLİR"

Bir gazetecinin, "temel askerlik eğitiminin olması gerektiği yönünde düşünenlerin de olduğunu" belirtmesi üzerine Hulusi Akar, "Gayet tabii... Bir seferberlik, herhangi bir şey söz konusu olduğu takdirde ön bilgiye sahip olan gençlerin elimizde olması, o eğitimin daha etkili ve daha süratli gerçekleşmesini mümkün kılar." değerlendirmesinde bulundu.