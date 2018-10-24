Bakan Akar yeni askerlik sistemini anlattı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi. Akar, 'Herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasını sağlayan bir sistemi umuyorum yakın bir gelecekte yürürlüğe sokmaya çalışacağız.

İşte Hulusi Akar'ın AA Editör Masası'nda yaptığı flaş açıklamalar:

BARBAROS'A YUNAN TACİZİ

İkinci tacize asla müsaade etmeyeceğiz. Hazırlıklarımız bu konuda tamamdır. Gerek KKTC’nin gerekse Türkiye’nin hak ve menfaatlerini sonuna kadar koruyacağız. Komşularımızdan her türlü provokasyondan uzak durmasını bekliyoruz.

YUNANİSTAN’IN KARA SULARINI 12 MİLE ÇIKARTMA GİRİŞİMİ

Anlaşmalara aykırı, uluslararası hukuka aykırı, iyi komşuluk ilişkilerine aykırı bir karar aldıkları takdirde de buna karşı ne yapacağımız açık ve net, tutumumuz bellidir. Her türlü tedbirimiz vardır. Bu konuda hiçbir şekilde hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğimizi herkesin bilmesini istiyorum. Türkiye'nin hak ve menfaatlerine aykırı karar alınırsa buna karşı gerekli tedbirleri alırız.

Komşumuzun Türkiye ile olan münasebetlerini kendi iç politika endişelerinden çıkarması yararlı olacaktır. Tarafları aklı selime davet ediyoruz. Biz meselelerinin barışçıl yöntemlerle çözülmesinden yanayız.

'İDLİB'DE ATEŞKES İHLALLERİ YÜZDE 90 ORANINDA AZALDI'

Cumartesi günü Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile bu ve diğer konuları daha teferruatlı görüşme imkanı bulacağız ve dolayısıyla buradaki çalışmalarımızın daha başarılı şekilde sürmesini bekliyoruz.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ

Herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasını sağlayan bir sistemi umuyorum yakın bir gelecekte yürürlüğe sokmaya çalışacağız. Sosyal boyutu, siyasi boyutu dahil askerlik noktasından baktığınızda neler yapabiliriz, çalışmamızı bitirmek üzereyiz. Öğretmen, hakim, doktor, akademisyen, sporcu gençlerimiz var. Onların meşguliyetlerin dikkate alarak en iyi çözüm ne olabilir diye çalışılıyor. Kısa sürede sayın Cumhurbaşkanımıza takdim edeceğiz. Yakın sürede yürürlüğe sokmaya çalışacağız.

Uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçiş konusunda hem kontenjanlar hem geçiş oranları yükseltildi.