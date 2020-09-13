  • BIST 1.103
  • Altın 466,351
  • Dolar 7,4625
  • Euro 8,8348
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAİstanbul'da PKK’ya operasyon: 6 gözaltı

Bakan Akar ve komutanlar Kaş'ta

»
Bakan Akar ve komutanlar Kaş'ta
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Antalya'nın Kaş ilçesinde yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın tekrar tekrar ifade ettiği gibi biz, her zaman diyalogdan ve siyasi çözümlerden yanayız.

İyi komşuluk ilişkilerinin gereği neyse yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Karşı taraftan da aynı şeyi bekliyoruz. Dolayısıyla bu konudaki taleplerimize karşılık verildiği takdirde, bu isteklere karşılık verildiği takdirde barıştan yanayız" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki komuta kademesi, Antalya'nın Kaş ilçesine geldi. Bakan Akar buradaki programı kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:

"Türk milletinin en önemli özelliği misafirperverliğidir. Dolayısıyla misafir olarak gelen herkese hoş geldiniz diyoruz. Dolayısıyla buradaki faaliyetlerimizi normal şartlarda yürütüyoruz. Burada her şeyin barış içerisinde, istikrar içerisinde, iyi komşuluk ilişkileri içerisinde gelişmesinden yanayız. Amacımız, gayretimiz bundan ibarettir. Cumhurbaşkanımızın tekrar tekrar ifade ettiği gibi biz, her zaman diyalogdan ve siyasi çözümlerden yanayız. İyi komşuluk ilişkilerinin gereği neyse yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Karşı taraftan da aynı şeyi bekliyoruz. Dolayısıyla bu konudaki taleplerimize karşılık verildiği takdirde, bu isteklere karşılık verildiği takdirde barıştan yanayız. Bir an önce bölgenin barış, huzur ve istikrar bölgesi olmasını hep birlikte sağlarız. Bundan da memnuniyet duyarız."

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Berat Albayrak ekonomiye ilişkin önemli sorulara yanıt verdi09 Eylül 2020 Çarşamba 11:26
  • Selvi kulis bombasını patlattı!09 Eylül 2020 Çarşamba 10:59
  • Soylu'dan çocuk istismarcısı şeyh için ilk açıklama09 Eylül 2020 Çarşamba 10:47
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan savaş gemilerine talimatı verdi!09 Eylül 2020 Çarşamba 09:37
  • Burhan Kuzu bugün hakim karşısına çıkacak08 Eylül 2020 Salı 16:44
  • İMAMOĞLU SAHİL PROJELERİNİ YERİNDE İNCELEDİ07 Eylül 2020 Pazartesi 16:53
  • İdam terör kapsam dışı kalabilir07 Eylül 2020 Pazartesi 11:23
  • Vekil düğününde tepki çeken görüntü!07 Eylül 2020 Pazartesi 11:19
  • Erdoğan: Çağ atlatmaya devam edeceğiz05 Eylül 2020 Cumartesi 08:38
  • Bahçeli idam cezası istedi03 Eylül 2020 Perşembe 14:18
    • FOTO GALERİ
    • Daha 26 yaşında bu hale geldi
    • Ünlüler bugün bunu paylaştı !
    • Barcelona'da Arda için karar verildi! 3 saatin ardından...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim