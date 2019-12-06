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Bakan Açıkladı: Soruşturma Başlatıldı

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Bakan Açıkladı: Soruşturma Başlatıldı
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ceren Özdemir’i katleden zanlı Özgür Arduç’un açık cezaevine alınması ile ilgili Adli ve İdari soruşturma başlatıldığını duyurdu.


Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceren Özdemir'in katilinin açık cezaevine alınması ve firar etmesi konusunun tüm yönleriyle soruşturulduğunu söyledi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

Her ölüm bizi derinden yaralıyor. Bu tür hadiselerin asla yaşanmamasını istiyoruz. Ceren kardeşimize tekrardan Allahtan rahmet diliyoruz. Özellikle bu tür uygulama sonrasında tüm yönleriyle konuyu soruşturmak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu konu ile ilgili de idari yönden de bir soruşturma başlatılmıştır. Açığa alınması ile ilgili firari ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Bu titizlikle yapılmaktadır. Bu konu ile ilgili de herhangi bir mevzuata aykırı bir durum var mı? Bu yönleri ile konu incelenmekte hem başsavcılığımız hem bakanlığımız idari ve adli yönden tüm yönleriyle soruşturmaktadır. Açık ve kapalı cezaevi uygulamaları yeni uygulamalar değildir. Açık cezaevi konusu parlamentonun takdirinde olarak değerlendirilebilir. Açık cezaevinin koşulları bugün belirlenmiş bir durum değildir. Türkiye'de uzun zamandır uygulanan bir sistem var. Bu sistemle ilgili uygulamalarda yaşanan bu hadiseleri de tekrar gözden geçirmek, daha iyileştirmek, bu konuda ne gibi düzenleme olacak... Hem idari, hem de yasal olarak neler yapılabilir, bu konu elbette çalışılacak.

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